L'espoir du titre de champions de France s'éloigne pour les supporters du MHB

Les supporters des handballeurs de Montpellier étaient nombreux à regarder le match au MHB Café ce dimanche après-midi. Mais leurs encouragements devant les écrans n'auront pas suffi. L'équipe du Montpellier Handball s'est inclinée 38 à 23 face à Paris Saint-Germain, pour la 25 ème journée de Liqui Moly Starligue.

Montpellier est troisième du classement avec 42 points. Paris devient leader avec 44 points. Nantes est deuxième avec 43 points.

ⓘ Publicité

Des supporters déçus

38 à 23. La défaite est écrasante. Et la déception des supporters est grande. "Je suis complètement dégoûté. On n'a pas reconnu le MHB" se désole Bruno, membre des Blue Fox.

Les handballeurs de Montpellier étaient très attendus par Paris après leur victoire 33 à 20 en demi-finale de coupe de France à la Sud de France Arena, le 4 avril dernier. Stéphanie, autre membre des Blue Fox, a trouvé que "les handballeurs de Montpellier se sont faits manger de suite par les Parisiens. Malheureusement, nos gardiens, qui sont généralement très bons, sont passés à côté de leur match. La défense n'a pas été là."

L'espoir de devenir champions de France s'est-il envolé avec cette défaite face à Paris ? Clairement oui pour Bruno : "On est à deux points de Paris. Avec un goal average qui est défavorable, donc on est réellement à trois points de Paris. Je ne vois pas comment on peut rattraper trois points sur la fin de saison. Pour le championnat, si on arrive à finir deuxième, ça serait très bien."

Malgré l'écart de points qui se creuse, Stéphanie reste plus optimiste : "le championnat n'est pas terminé, Il reste encore cinq matchs donc je crois en mon équipe."

Mathématiquement tout n'est pas perdu mais la situation est quand même favorable à Paris. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de Montpellier n'a plus son destin entre ses mains. Pour décrocher le titre, il faudrait que Nantes et Paris perdent leurs matchs qu'il reste à jouer.

loading