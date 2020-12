"L'esprit de fête revient un petit peu à Metz, on est très contents" : Mathieu Chaudeur, le nouveau président de la Fédération des commerçants, et invité de France Bleu Lorraine ce jeudi, se félicite de l'ouverture du Sentier des lanternes. "Cela ramène énormément de monde et il est même plus beau que les autres années. On a quelque chose de positif pour notre ville, c'est déjà bien."

Il souligne l'implication des commerçants et des associations de quartier pour faire vivre l'esprit de Noël en jonglant avec les consignes sanitaires. "C'est très compliqué, parce que nos idées si elles sont bonnes, elles ne sont pas forcément réalisables." Cela dit, le centre-ville "vit" depuis la réouverture des commerces : "les week-ends sont bien remplis, les semaines un peu moins, même si on monte en puissance avec les fêtes de Noël."

Un message d'espoir

Et les gens consomment plus local : "Il y a une vraie prise de conscience sur les circuits-courts, travailler avec les commerçants de quartier, faire vivre le centre-ville", note Mathieu Chaudeur. "Chacun se responsabilise, c'est vraiment intéressant." Reste à savoir si cela va perdurer après la crise sanitaire. Le nouveau président de la Fédération est optimiste : "tout le monde a envie de sauver tout le monde en ce moment. Il y a réellement des façons de consommer qui changent"