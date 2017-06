"L'esprit des soldes n'existe plus" selon un vendeur de chaussures de Bordeaux

Les soldes démarrent ce 28 juin et jusqu'au 8 août en Gironde comme presque partout en France. Mais les soldes avant les soldes ont déjà commencé. Moyen d'attirer la clientèle et de s'assurer un bonus sur le chiffre d'affaire global des soldes, selon les commerçants rencontrés à Bordeaux.

Top départ pour les soldes d’été ce 28 juin et jusqu’au 8 août. Mais les magasins n’ont pas attendu le début de la période pour amadouer les clients avec de nombreuses réductions et promotions. Offres privilèges, journées folles, vente privées… Les magasins affichaient déjà, une semaine avant le début des soldes, des promotions alléchantes.

La faute à la grande distribution ?

Danièle fait du shopping rue Sainte-Catherine : "je profite de toutes les promotions qui me sont offertes. Mais c’est mon portefeuille qui définit mes achats". En proposant des ventes accessibles uniquement aux clients ayant la carte de fidélité, les magasins espèrent entretenir une clientèle régulière. "On est obligé de suivre la dynamique. Les promotions ont tout détraqué. En tant qu'indépendant, on est obligé de subir" déplore Hervé Benayoun, gérant d'un magasin de chaussures dans la rue Ste Catehrine de Bordeaux.

Hervé Benayoun gérant d'un magasin de chaussures à Bordeaux : "l'esprit des soldes n'existe plus" Copier

Pour Christian Baulme, le président de la ronde des quartiers de Bordeaux, l'association des commerçants, "la grande distribution a brouillé le jeu en faisant des promotions toute l'année. Les promos avant les soldes, c'est pour lutter contre les ventes privées!".

Le reportage de Maud Calvès rue Ste Catherine à Bordeaux Copier

Les clients eux sont ravis. Il y a moins de monde dans les magasins, toutes les tailles sont disponibles et les prix sont forcément attractifs.