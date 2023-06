L'esquisse de la nouvelle église du Teil dévoilée

C'est le cabinet d'architecte d'Eurre dans le Drôme Texus qui a finalement été retenu pour construire la nouvelle église du centre au Teil parmi les trois finalistes. Il a été choisi par 8 voix sur 9 et une abstention.

Un bâtiment plus bas que l'église actuelle et bien ancré dans le sol

C'est un signe qu'a voulu donner l'architecte Matthieu Cornet. L'édifice est moins élancé, plus trapu que l'ancienne église et donc plus solide, capable de résister à un tremblement de terre. Ce n'est pas une contrainte technique mais plutôt symbolique après le traumatisme que représente le séisme du 11 novembre 2019. La future église sera ovale avec une entrée donnant sur la place Jean-Macé réhabilitée. On pénétrera dans l'édifice par une porte située sous le clocher qui donnera accès au narthex puis à la nef.

La nef de la nouvelle église du Teil - Commune du Teil

Le réemploi des matériaux

Le mur extérieur sera incrusté de pierres provenant de la démolition de l'église actuelle. Les pierres du soubassement en bas, puis des pierres plus petites au-dessus. Enfin au sommet, l'architecte va réemployer les tuiles de l'actuelle église. Ce sera aussi le cas du clocher en bois qui utilisera l'ancienne charpente. Il abritera les deux cloches actuelles. Deux vitraux de l'ancienne église seront également réinstallés. "Des milliers de gens ont prié dans la joie ou dans la peine dans l'ancienne église, les pierres portent ces prières" explique l'évêque de Viviers très attaché au réemploi des matériaux.

La nouvelle église sera située à quelques mètres de l'ancienne à la place du garage Peugeot et son parvis donnera sur la place Jean-Macé qui sera rendue totalement aux piétons et arborée.

Une ancienne église impossible à consolider

La décision a été prise de démolir l'ancienne église du centre qui a été construite en 1897. Elle a été fortement fragilisée par le séisme du 11 novembre 2019. Le coût des travaux de reconstruction aurait dépassé les quatre millions d'euros sans être totalement sûr de sa solidité.

L'église du centre au Teil © Radio France - Bastien Chapelle

L'assureur Allianz a donné 2,5 millions d'euros à la commune pour la démolition et la reconstruction de l'église.