Coronavirus : l'essentiel des informations en Vaucluse ce samedi 2 mai

Comme tous les autre départements de la région Provence Alpes Côte d'Azur, le Vaucluse est colorié en orange par les autorités qui publient chaque soir, la carte nationale de l'épidémie. Elle va permettre de préparer le déconfinement prévu à partir du 11 mai. La carte définitive sera connue la semaine prochaine.

33 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie

33 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie

Le Vaucluse colorié en orange à 9 jours du début du déconfinement

L'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 24 juillet

Le gouvernement a décidé en conseil des Ministres de prolonger de deux mois, jusqu'au 24 juillet, l'état d'urgence sanitaire en France. "Il nous faut apprendre à vivre avec le virus. Prolonger l'état d'urgence est une nécessité absolue" a déclaré Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Le texte fixera notamment : l'obligation du port du masque dans les transports en commun ainsi que les conditions de circulation dans un rayon de 100 km autour de son domicile -sauf pour motif familial ou professionnel impérieux. prochaine.

Un sondage pour la réouverture des écoles, ou pas !

La mairie de Villeneuve-les-Avignon consulte par sondage l'ensemble des parents d'élèves pour leur demander s'ils entendent ou non remettre leur enfant à l'école -maternelle et primaire- le 12 mai prochain et jusqu'à la fin de l'année scolaire le 3 juillet. Cela concerne les écoles suivantes : maternelle Bramoset, maternelle Noël Lacombe, maternelle thomas David, Montolivet et Joseph Lhermitte. Les réponses des parents seront examinées lors d'une réunion de concertation avec les directeurs et les représentants des parents d'élèves le lundi 4 mai à 10 h. Répondre au sondage : ICI

Le sport à l'heure... du déconfinement

La pratique du sport se met petit à petit à l'heure du déconfinement prévu à partir du 11 mai. La ministre des Sports Roxana Maracineanu en a précisé les grandes lignes ce samedi matin :

La pratique du sport en club pourra se faire en accueillant 10 personnes maxi en extérieur

Le sport individuel pourra reprendre le 11 mai mais en respectant les règles de distanciation

le 11 mai mais en respectant les règles de distanciation Toutes les associations pourront proposer des activités avec une distanciation respectée

Aucune date pour la réouverture générale des salles de sport

pour la réouverture générale des salles de sport Une distance de 10 mètres minimum devra être respecter entre deux coureurs ou deux cyclistes

Vers une plainte pour mise en danger d'autrui ?

Le président de la Région Sud donne 3 jours à la grande distribution pour prouver qu'elle n'avait pas de stock secret de masques pendant la crise sanitaire. Renaud Muselier s'étonne de la mise en vente de centaines de millions de masques -notamment chirurgicaux- dans les grands magasins alors que les soignants en manquent et que les collectivités ont eu beaucoup de mal à en commander pour eux. Faute de réponse sous 3 jours, Renaud Muselier annonce qu'il déposera plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger.

Le dernier bilan de l'épidémie en Vaucluse

