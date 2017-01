L’Essentiel – Le mystère Jean-Louis Turquin et Nice éliminé de la coupe de France

Les 3 infos à la une sur la Côte d’Azur

1 - L'affaire Turquin revient dans l'actualité. Deux jours après la mort de Jean Louis Turquin, tué par balle chez lui aux Antilles, la question se pose : y’a- t- il un lien entre sa mort et la disparition de son fils, il y a 25 ans ? Pour rappel, le vétérinaire avait été condamné en 1997 à 20 de prison pour le meurtre de son fils. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé, Jean-Louis Turquin a toujours clamé son innocence et même toujours soutenu que son fils était vivant, enlevé et élevé en Israël par sa mère. Pour beaucoup, c'est l'une des affaires qui restent les plus "mystérieuses" sur la Côte d'Azur et comme il a été tué par balle, on est tenté de faire le lien. Même si ce n'est pas la première hypothèse retenue par les enquêteurs à Saint Martin qui penche pour « un cambriolage qui a mal tourné ».

2 - Un assureur niçois âgé de 55 ans jugé pour le meurtre de sa femme à partir de ce lundi matin devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Ludovic Haziza est soupçonné d'avoir tué sa femme d'une vingtaine de coups de marteaux, dans leur agence d'assurance de la rue de la Buffa, dans le centre-ville de Nice. Les faits remontent au 1er septembre 2014.

3 - Après une année 2016 exceptionnelle, l'OGC Nice a retrouvé les terrains en Bretagne pour ce premier match de 2017. Un déplacement à Lorient, ce dimanche après-midi, en 32èmes de finale de Coupe de France. Le leader de la Ligue 1 est tombé, battu 2-1 et donc éliminé dès son entrée en lice.