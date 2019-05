L'Etablissement Français du Sang a besoin de nombreux dons pour compenser les jours fériés du mois de mai

Drôme, France

N'oubliez pas de donner votre sang au milieu des ponts du mois de mai. Un jour férié, jour sans collecte, c'est 10 000 poches de sang en moins pour l'établissement français du sang au niveau national, 1400 au niveau de la région Auvergne Rhône Alpes. Il faut compenser ces pertes pour maintenir les stocks à flot et soigner les malades et les blessés.

"Nous avions lancé au mois de mars une campagne d'appel aux dons, parce qu'on savait que cette problématique des ponts du mois de mai allait se présenter. Cela a permis de rehausser les stocks. Et là, pour être plus confortable, il faudrait qu'on arrive à collecter, au niveau national, 10 000 poches supplémentaires sur le mois de mai" explique Catherine Ribard, de l'EFS Drôme Ardèche.

Six chefs, neuf étoiles, pour la collation post-don

A Valence, un don du sang gastronome est organisé le samedi 11 mai, sur le Champs de Mars. C'est la 11ème édition. Ce sont six chefs étoilés qui préparent la collation : Anne-Sophie Pic, Jacques Bertrand (Les Cèdres), Baptiste Poinot (Flaveurs), Masashi Ijichi (La Cachette), Sébastien Bonnet (Kléber), Olivier Samin (Le carré d'Aléthius).

Cette affiche permet vraiment d'attirer de nouveaux donneurs explique Vital Sellier, président du club La table ronde de Valence , un des co-organisateurs : "on l'a constaté très souvent, souvent avec les jeunes. Ils n'ont pas l'idée d'aller donner, on les attire avec un truc nouveau, et ils reviennent souvent après!"

L'an dernier, 350 donneurs s'étaient présentés sur le don gastronome à Valence. Record à battre.