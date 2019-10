L'Etablissement français du sang a besoin de vous : il lance un appel aux donneurs franciliens

Avec l'arrivée du grand week-end de la Toussaint l’Etablissement français du sang (EFS) est inquiet et lance un appel aux Franciliens. Pour l'EFS, un jour férié c'est un jour sans collecte et il demande à tous de se mobiliser pour donner son sang avant qu'il y ait pénurie.

Paris, Île-de-France, France

La période n'est pas très favorable pour l'Etablissement français du sang (EFS). Certains donneurs vont partir en vacances pour le grand week-end de la Toussaint. Avec le retour du froid, d'autres donneurs, victimes du retour des maladies saisonnières, vont devoir attendre deux semaines après leur guérison pour donner à nouveau leur sang : une précaution pour éviter une contamination.

Les réserves sont en baisse, indique l'EFS, et les besoins sont toujours aussi importants. "Près de 1700 dons sont nécessaires chaque jour en Ile-de-France pour répondre à ces besoins", affirme l'EFS qui précise que "la durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges".

Halloween à la rescousse

Pour continuer à couvrir les besoins des patients, il faut que des donneurs participent aux collectes. Mais comme chaque année à cette période, il sont donc moins nombreux. L'EFS lance un appel aux Franciliens pour qu'ils se mobilisent.

Pour les inciter à venir, les Maisons du don et les collectes mobiles prennent même les couleurs d'Halloween. Les mercredi 30 et jeudi 31 octobre, citrouilles, sorcières, araignées et friandises envahiront les points de collectes de l’EFS qui promet aux donneurs "une expérience frissonnante".

Où et quand donner son sang en Ile-de-France

Paris

Mairie du 17ème arrondissement de Paris : le lundi 18 novembre de 13h à 18h à la salle des fêtes de la Mairie

Seine-et-Marne

Mon Sang Pour Les Autres Melun : le samedi 9 novembre de 10h30 à 16h30 à la salle du stade, rue Doré Roissy-en-Brie : le mardi 26 novembre de 15h à 19h à la Grande Halle

Yvelines

Le Perray-en-Yvelines : le dimanche 24 novembre de 11h à 16h à l'Espace de la Mare au loup Bâtiment bibliothèque, 14 rue Houdan

Chatou : le mercedi 27 novembre de 14h à 19h à la salle des champs, 11 rue des champs

Essonne

Fête du donneur d’Arpajon : le samedi 30 novembre de 10h30 à 16h30 au gymnase Emile Manuel, boulevard Abel Cornaton

Hauts-de-Seine

Asnières : le lundi 4 novembre de 15h à 20h à l'Espace Delage

Bagneux : le mardi 26 novembre de 14h30 à 19h30 à la salle Léo Ferre, 15 rue Charles Michels

Bobigny : le mercredi 6 novembre de 14h à 19h au Forum de la santé

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers : le vendredi 8 novembre de 14h à 19h au Centre Nautique

Saint-Ouen : le mercredi 27 novembre de 14h à 19h à la salle des fêtes Barbara

Val-de-Marne

Fontenay-sous-Bois : le samedi 23 novembre de 8h30 à 13h30 à l'école Michelet