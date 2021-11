L'étang de Bouzaire en vente sur leboncoin.fr : clôture des candidatures ce mercredi

L'étang de Bouzaire, propriété de l'Etat depuis les années 80, a été mis en vente sur leboncoin.fr à la surprise générale le mois dernier. Ce mercredi, c'est la date limite pour déposer sa candidature. Les associations et les riverains espèrent encore faire casser la vente pour vice de procédure.

Un lieu de mémoire pour les habitants, un haut lieu de biodiversité pour les associations. La mise en vente via internet de l'étang de Bouzaire sur la commune de Guérande déchaîne toujours autant les passions. Il y a eu ces dernières semaines de multiples réunions publiques, des pétitions également qui ont rassemblé des milliers de signatures. La mobilisation est de taille pour ce petit étang, refuge des loutres. Mais mise à part la Fédération des Chasseurs de Loire Atlantique qui s'est publiquement porté acquéreuse, on ne connaît pas le reste des candidats à l'achat, ni le montant des sommes proposées. Le voile se lèvera avec l'ouverture des plis dans les jours qui viennent.

Sur place, les riverains comme les associations ne baissent pas les bras pour autant. Ce qui choque le plus, c'est la méthode : mettre en vente le patrimoine public sans aucun débat avec les populations concernées, cela s'appelle un vice de procédure dénoncent plusieurs associations à commencer par Guérande Environnement qui a écrit au préfet pour casser la vente. Si jamais la vente se fait, l'association menace de porter plainte contre le maire de Guérande qui est aussi le président de Cap Atlantique. Principale cible ici des critiques car la mairie n'a pas usé de son droit de préemption pour cet étang, (elle assure de toute façon que l'entretient est trop coùteux et qu'elle ne peut se substituer à l'Etat à chaque fois) mais par-dessus le marché, les élus n'ont pas informé les habitants de cette vente en amont. Pour cause : la mairie n'avait pas reçu le courrier recommandé de l'Etat. "Ils ont finit par avouer avoir carrément perdu la lettre" explique, révolté, Rémy Gautron, président de Guérande Environnement. Quoiqu'il en soit, c'est un trou dans la raquette qui laisse une petite lueur d'espoir aux défenseurs de l'étang de Bouzaire à quelques heures du verdict.