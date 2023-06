L'étang de Neufont rouvre à la baignade en Dordogne après un an de travaux

Les Périgourdins vont pouvoir à nouveau profiter de l'étang de Neufont, à Saint-Amand-de-Vergt, à partir du 17 juin prochain. La baignade surveillée reprend à partir du samedi 17 juin et pendant le weekend jusqu'à la fin du mois. À partir du 1er juillet, l'étang sera surveillé tous les jours, de 13h à 19h et jusqu'au 29 août.

ⓘ Publicité

Un an de travaux pour revoir le plan d'eau

Pendant un peu plus d'un an et depuis mai dernier, l'étang de Neufont qui appartient à l'agglomération de Périgueux était en travaux. Le chantier qui s'est échelonné en plusieurs phases a permis de consolider la digue, d'évacuer la vase, mais aussi de remettre aux normes le réseau d'assainissement et d'agrandir le camping. L'ancienne guinguette a été détruite pour être remplacée par une nouvelle.