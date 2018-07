Annecy, France

"On a repéré la Croix-Fry et les Glières… les Glières cela va être un beau chantier." Il rigole mais il sait aussi qu’il va souffrir. Pierre arrive de Nantes avec cinq autres copains cyclistes. Les Pays de la Loire, pas franchement une terre de montagne. "Je pense que je vais mettre une dizaine d’heures pour avaler les 169 bornes." Mais le chrono n’a que peu d’importance. "On est là pour terminer et prendre du plaisir", affirme le nantais.

Comme Pierre, ils seront 15 000 cyclistes à prendre le départ de l'Etape du Tour. 67 nationalités sont représentées, le plus âgé à 85 ans. Le succès réside de cette épreuve amateur réside dans l’idée de faire "comme les pros". Le 17 juillet prochain les coureurs du Tour de France emprunteront les mêmes routes lors de la 10e étape de la grande boucle.

Les premiers participants partiront ce dimanche à 6h30. Puis 1000 coureurs toutes les 7 minutes jusqu'à 8h30.

(Document l'Etape du Tour/ASO) -

Attention aux fermetures de route

Pour faire simple, il vaudra mieux oublier de prendre sa voiture ce dimanche pour circuler autour du lac d’Annecy. La RD1508 entre Annecy et Doussard et la route qui longe le lac jusqu’à Menthon-Saint-Bernard seront sont fermées entre 5h30 et 10h00. L’accès à Thônes (via le col de Bluffy et Alex) sera impossible entre 6h et 11h. De nombreuses routes seront également coupées jusqu’en milieu de journée à Manigod, La Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt, le Petit-Bornand et Thorens-Glières. Enfin entre La Roche-sur-Foron, Bonneville, Cluses et la montée vers le Grand-Bornand (via le Reposoir), là les coupures de routes débuteront vers 8h et certains de ces axes ne rouvriront pas avant 20h ce soir.