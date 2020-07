L'Etape du Tour 2020 à Nice n'aura finalement pas lieu.

L'édition 2020 de l'Etape du Tour aura été un véritable feuilleton. La plus grande course de cyclotourisme du monde, qui chaque année réunit plus de 15.000 participants, n'aura finalement pas lieu. Elle avait été une première fois annulée, puis repêchée par la municipalité qui ne voyait pas laisser filer économiquement le pouvoir d'achat des ces milliers de passionnées et leur famille en ces temps de disette touristique. Finalement, la crise du coronavirus aura eu raison d'elle. L'ETD est annulée, reportée à 2021. Mais Nice ne compte pas abandonner l’événement et annonce que l'EDT 2021 aura lieu à Nice, sur le parcours prévu cette année. ASO, organisateur a publié cette info. Mais vu les rebondissements depuis des mois, les cyclo-sportifs seront sans doute prudents.