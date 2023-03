L'Etat attaqué à Marseille pour son inaction à interdire les nitrites dans la charcuterie

E249, E250, E251, E252. Vous les avez forcément remarqués sur les étiquettes de vos jambons et saucissons achetés en supermarché. Derrière ces codes, se cachent le scandale sanitaire des sels nitrités dans la charcuterie. Un scandale dénoncé depuis des années par Guillaume Coudray, journaliste lanceur d'alerte , auteur d'un nouveau livre présenté ce jeudi à Marseille : "Nitrites dans la charcuterie, le scandale. Enquête choc pour tout savoir sur les charcuteries, les nitrites et le cancer".

Des sels nitrités dangereux pour la santé

L'industrie utilise ces additifs pour conserver la viande et lui donner un bel aspect. Pourtant l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, a reconnu le 12 juillet 2022 le lien avéré entre risque de cancer et exposition à ces nitrites ou nitrates de sodium et de potassium.

Le plan de réduction des nitrites encore repoussé

Comme révélé mercredi par le Canard Enchainé, le gouvernement qui devait présenté son plan d'action pour réduire les sels nitrités, a été repoussé pour la troisième fois. Alors pour la première fois en France dans ce dossier, l'Etat est attaqué en justice pour inaction et mise en danger de la vie d'autrui. Une procédure lancée depuis Marseille par des avocats spécialisés dans le droit à la santé. Parmi lesquels, Maitre Philippe Carlini, interrogé par France Bleu Provence. "ll y a des lobbies très puissants. La charcuterie est très consommée dans notre pays. Il y a des intérêts financiers colossaux. Ca fait partie d'un combat. Et le combat judiciaire est une arme la pression médiatique et les associations. C'est un outil qui est long mais c'est un outil qui prospère donc on est très confiant dans le résultat".

Très concrètement une plainte sera déposée dans les prochaines semaines devant le tribunal administratif de Marseille. Par ailleurs, le cabinet d'avocats lance un appel aux victimes pour une prochaine action de groupe afin de réclamer des réparations à l'Etat et aux industriels. Si vous êtes concernés et intéressés, il suffit d'écrire à Solumed à l'adresse suivante : reseau.sante.solumed@gmail.com