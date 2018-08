Megève, France

« Je n’ai qu’une envie : démissionner » menace Catherine Jullien-Brèches maire DVD de Megève (Haute-Savoie). Depuis quelques jours, l’élue et la sous-préfecture s’opposent sur un dossier épineux, celui des cirques avec des animaux.

Mairie contre sous-préfecture

En janvier dernier, Catherine Jullien-Brèches et ses équipes prennent une délibération puis un arrêté municipal pour interdire les cirques avec des animaux sauvages et domestiques. La maire entame donc un dialogue avec le cirque ZAVATTA Caplot qui doit venir pendant l’été et d'après l'élue, ils trouvent un terrain d'entente. « L’emplacement pour le cirque n’existe plus. Là où il y avait de l’herbe pour les animaux, il y a un parking maintenant. Nous avions besoin de places, donc le terrain n’est plus idéal pour accueillir les animaux. » justifie Catherine Jullien-Brèches. Dans un échange de mails, le cirque accepte de venir sans animaux d'après l'élue savoyarde.

D’après la mairie, le cirque était aussi en lien direct avec la sous-préfecture qui a réquisitionné le terrain pour le spectacle. Une situation qui agace l’élue : « J’ai dit au sous-préfet que j’avais envie de rendre les clés de la ville ! Ce n'est pas normal, l’Etat vient s’immiscer dans la gestion des communes » lance l'élue de Megève.

Au-delà des places de parking, c’est aussi par conviction que la municipalité refuse d’accueillir ces animaux « Ce n’est pas très humain comme méthode. Ils sont en plein soleil sur le bitume » ajoute Catherine Jullien-Brèches.

La maire regrette que l’Etat, via la sous-préfecture de Bonneville ne respecte pas son choix. Elle va donc faire un référé liberté, contre l’arrêté du préfet avant de conclure « non je ne me laisserai pas faire. »