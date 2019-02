L'État cède la RN 162 au conseil départemental de la Mayenne

Laval, France

Olivier Richefou, le Président du conseil départemental de la Mayenne a rencontré ce vendredi à Nantes, le Premier ministre Édouard Philippe pour la signature officielle du Contrat d'avenir des Pays de la Loire. Après l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dames des Landes par l'État le 17 janvier 2018, des mesures de compensations ont en effet été promises à la région Pays de la Loire.

Dans ce cadre, la gestion de la route nationale 162 en Mayenne revient désormais au conseil départemental. C'est un pas de plus pour l'aménagement en 2x2 voies de cet axe reliant la Mayenne au Maine-et-Loire et qui facilitera le raccordement avec Nantes. "Je me réjouis du dialogue empreint de respect et de confiance qui a prévalu entre l'État et les collectivités ligériennes unis dans un même destin pour porter un projet collectif et ambitieux pour l'avenir des Pays de la Loire" commente Olivier Richefou le Président du conseil départemental de la Mayenne.

Couverture 4G en Mayenne

Grâce à la signature du Contrat d'avenir des Pays de la Loire, 140 sites de la région vont bénéficier de la couverture 4G en téléphonie mobile et de la rénovation du réseau de pylônes d'ici la fin 2020. Au total 333 communes ligériennes sont concernées, dont probablement des villes mayennaises car le département est le premier touché par les zones blanches.