L'Etat condamné à indemniser Toulouse suite aux dégâts causés par les manifestations de Gilets jaunes

L'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Toulouse à verser un peu plus de 1,2 million d'euros à la commune et à la métropole de Toulouse en réparation des dégâts causés lors de manifestations de gilets jaunes, entre novembre 2018 et juin 2019.

C'est la première fois qu'une juridiction indemnise des collectivités publiques pour de tels préjudices. Par deux décisions en date du 21 avril, le tribunal administratif juge que certains des préjudices subis par la commune et la métropole de Toulouse, ponctuellement ou de manière récurrente, au cours des manifestations de Gilets jaunes, résultent directement de délits commis dans le prolongement de ces manifestations. Des délits commis par des manifestants et non par des groupes extérieurs. Dans ce contexte, le tribunal condamne l'Etat à indemniser la commune de Toulouse et la métropole à hauteur respectivement de 559.794 euros et 648.960 euros en réparation des dégâts causés par les manifestations qui ont eu lieu entre novembre 2018 et juin 2019.

Ces deux années-là, Toulouse avait été le théâtre d'importantes et fréquentes manifestations de "gilets jaunes", parfois émaillées d'incidents violents, et la Ville rose était considérée comme un des bastions de ce mouvement antisystème, issu des classes populaires.

à lire aussi Toulouse : le tourisme pénalisé par le mouvement des gilets jaunes

L'Etat est civilement responsable

"L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." Sur ce fondement, la commune de Toulouse demandait la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 2 457 721,91 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, Toulouse Métropole demandait la condamnation de l’Etat à lui verser 1 622 714,08 euros.

Le critère de la préméditation ne permet pas d’écarter la responsabilité de l’Etat, le tribunal a donc apprécié le caractère direct et certain du lien entre les délits commis à l’occasion des manifestations et les dommages ou manques à gagner allégués. Ainsi, le tribunal a retenu un lien pour les dégradations commises sur les horodateurs situés en centre-ville, appartenant à la commune de Toulouse, qui se situaient sur le parcours du cortège et devenaient le support de messages revendicatifs exprimés par les manifestants. Il l’a également retenu pour les dégradations sur le mobilier urbain appartenant à Toulouse Métropole et sur les chaussées et trottoirs qu’elle entretient, ou encore pour les frais de nettoyage de multiples tags et graffitis et enlèvements d’affiches sauvages qui ont mobilisé des moyens excédant les charges qui résultent de l’exercice de cette compétence par Toulouse Métropole.

Le tribunal n’a toutefois pas retenu un tel lien pour la perte de recettes qui serait liée à la mise hors service des horodateurs de la commune, les usagers étant censés chercher un dispositif en état de fonctionnement à proximité. Le tribunal a également écarté l’indemnisation des dégradations commises sur les caméras de vidéoprotection, ces dégradations ayant pu être commises par des éléments extérieurs à la manifestation. Enfin ont également été écartées l’indemnisation de l’annulation de la "fête de la Violette" par la commune de Toulouse qui résulte de la seule reconduite hebdomadaire des mobilisations tout comme celle de la perte de redevances liée à la baisse de la fréquentation des parkings du centre-ville demandée par Toulouse Métropole.