L'Etat de catastrophe naturel reconnu pour trois communes de Dordogne

Trois communes de Dordogne sont reconnues en état de catastrophe naturelle annonce la préfecture de la Dordogne. Il s'agit de la Chapelle-Faucher, Saint-Victor et Beauregard-de-Terrasson.

Deux communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle à cause des inondations du début d'année. Photo d'illustration

La Préfecture de la Dordogne annonce ce lundi 7 juin que trois communes de Dordogne sont reconnu en état de catastrophe naturelle. Il s'agit de la Chapelle Faucher et de Saint-Victor pour les inondations et les coulées de boues de janvier et février dernier. L'arrêté a été publié ce dimanche 6 juin.

La commune de Beauregard de Terrasson est également reconnu en état de catastrophe naturelle pour des "mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2020. L'arrêté a été lui publié le dimanche 6 juin.

A compter de ce dimanche 6 juin, les habitants des communes concernées ont 10 jours pour déposer une demande à leur compagnie d'assurance pour être indemnisé.