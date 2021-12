"L'état de catastrophe naturelle décrété jeudi", à Bayonne Gérald Darmanin rencontre les commerçants

Un petit tour et puis s'en va. Avant de se rendre à Peyrehorade dans les Landes, une des communes du Sud-Ouest les plus touchées par les inondations de ces deux derniers jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu à passer par Bayonne samedi 11 décembre pour rencontrer les élus locaux et les commerçants, touchés par le débordement de la Nive.

Des souliers dans la boue

Costume impeccable et les souliers dans la boue, le ministre de l'Intérieur, guidé par le maire de Bayonne et président de l'agglomération Pays Basque Jean-René Etchegaray, a rencontré tout d'abord une gérante d'un salon de coiffure avant de serrer la main de nombreux restaurateurs installés sur les quais.

ÉCOUTEZ le ministre de l'Intérieur à propos de l'état de catastrophe naturelle déclenché jeudi Copier

"Jeudi on fait état de catastrophe naturelle, donc vous pourrez déclencher vos assurances dès la fin de semaine prochaine", répète le ministre aux commerçants, lâchant aux élus des "Ah ! ils sont motivés", à tous ceux qui viennent de lui dire, serpillère à la main, leur intention de rouvrir dans moins de 24h.

Difficile de se faire une coupe de cheveux entre 15h et 16h ce samedi, à la Tête en l'air, à Bayonne. © Radio France - Simon Cardona

"Il n'y a pas grand-chose à dire, nous on a de l'eau, relativise Gilles Lafitte, propriétaire d'une cave à vin et d'une bodega sur les quais. C'est beaucoup, mais par rapport à d'autres qui perdent leurs maisons...". D'autres restaurateurs ne comprennent pas la venue du ministre."J'aurais préféré qu'on ait plus de main pour racler", préfère rigoler David Migueltorena, gérant du Kapito Café, très touché par les inondations.

"C'est gentil à lui d'être passé, mais est-ce que ça sert à grand-chose ? Je ne pense pas, confirme, Rémy Giorgetty qui a rencontré Gérald Darmanin même si son établissement a été globalement épargné par les intempéries. Le gérant d'Une bouteille à la Nive salue cependant l'annonce de l'état de catastrophe naturelle déclenché. "Il faut que ce soit fait très vite, [...] chaque jour de l'année compte pour un professionnel."

_C'_est montrer ce qu'est la solidarité de l'État ─ Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne

Montrer que l'État est là, au chevet des Bayonnais, et qu'il s'assure que l'état de catastrophe naturelle sera déclenché, c'est bien là tout l'objectif d'une telle visite ajoute Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, qui avoue avoir "souvent fait le reproche" dans le passé "à certains organismes d'État de ne pas être suffisamment attentifs aux besoins du territoire".

Gérald Darmanin a aussi promis que l'État "mettra la main à la poche" s'il le faut, comme il a pu "le faire à Nice".

En plus de photos avec des Bayonnais, le ministre de l'Intérieur a pu aussi être accueilli par des stormtroopers et Dark Vador, qui s'étaient éloignées de leur Étoile noire le temps d'un week-end. © Radio France - Simon Cardona

Le contrat est rempli de la part de l'État aujourd'hui pour le président de l'agglomération Pays Basque : "Le sous-préfet de Bayonne est venu, le préfet aussi, et donc le ministre de l'Intérieur... Ils sont là, représentants de l'État, pour venir nous dire écoutez, 'd'abord, on va déclarer de catastrophe l'état naturel', et c'est une très bonne décision. Et puis, c'est aussi montrer ce qu'est la solidarité de l'État. Nous faisons communauté et nous sommes ici à Bayonne et au Pays basque d'une manière générale, tout à fait attentif à des signes que l'État nous renvoie. Et c'est un honneur, je le dis pour le Pays basque et pour Bayonne, que de recevoir la visite du ministre de l'Intérieur. "

Dans le centre-ville de Bayonne, une vingtaine de commerçants ont été touché par les intempéries. Mais c'est notamment à Guiche, que l'eau est montée très haut dans les habitations.