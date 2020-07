L'état de catastrophe naturelle reconnu dans 88 communes de Gironde après les orages du mois de mai

Du 9 au 11 mai derniers, il était tombé l'équivalent de plus de deux mois de pluie sur la Gironde. Les intempéries ont provoqué de gros dégâts. L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu dans 88 communes du département.

Une vigilance rouge de Météo France et des trombes d'eau sur la Gironde pendant près de trois jours, du 9 au 11 mai derniers. Le Sud-Gironde, le Libournais et le secteur du Bassin d'Arcachon ont été particulièrement touchés, avec de gros dégâts notamment sur le réseau routier. L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu dans 88 communes du département, au titre des inondations et coulées de boue qui ont accompagné le phénomène. L'arrêté de reconnaissance a été publié au Journal officiel ce vendredi 10 juillet.

La liste des communes concernées : Andernos-les-Bains, Arsac, Audenge, Auros, Avensan, Balizac, Le Barp, Barsac, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Bégadan, Belin-Béliet, Bernos-Beaulac, Berson, Biganos, Bommes, La Brède, Brouqueyran, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cadillac, Camarsac, Captieux, Castelnau-de-Médoc, Castres-Gironde, Cazalis, Escaudes, Escoussans, Fargues, Gabarnac, Guillos, Gujan-Mestras, Hostens, Illats, Lacanau, Landiras, Langoiran, Langon, Laroque, Léogeats, Léognan, Lerm-et-Musset, Listrac-Médoc, Loupiac, Lucmau, Lugos, Macau, Marcheprime, Martillac, Mazères, Mios, Monprimblanc, Moulis-en-Médoc, Noaillan, Omet, Origne, Parempuyre, Le Pian-Médoc, Pompéjac, Porte-de-Benauge, Préchac, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Hélène, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léger-de-Balson, Saint-Magne, Saint-Maixant, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saint-Symphorien, Salaunes, Salles, Sauternes, Sillas, Le Teich, La Teste-de-Buch, Toulenne, Uzeste, Verdelais, Villandraut.