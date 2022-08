L'état de catastrophe naturelle reconnue dans deux communes du Cher après des coulées de boue

Les villes d'Argent-sur-Sauldre et Foëcy avaient subi des inondations les 19 et 20 juin. Les habitants ayant eu des dégâts ont 10 jours pour contacter leur assurance.

Plusieurs villes du Cher avaient subi des inondations et coulées de boue (illustration)

De la grêle, des rafales de vent, des pluies diluviennes et des coulées de boue. Le département du Cher a souffert au mois de juin avec d'importants dégâts à cause des intempéries. L'état de catastrophe naturelle continue d'être reconnu dans plusieurs communes. Cette fois-ci, ce sont les habitants des villes de Foëcy et Argent-sur-Sauldre qui vont pouvoir faire valoir leurs droits.

Si vous avez des dégâts, il vous reste dix jours, à compter de ce jeudi 11 août, pour contacter votre assurance et faire les démarches nécessaires pour bénéficier d'aides.