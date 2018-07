L'état de catastrophe naturelle reconnu pour l'instant pour huit communes des Landes, qui avaient été touchées par des coulées de boue et des inondations entre la fin mai et la mi juin. L'arrêté portant reconnaissance de cet état de catastrophe naturel a été publié ce vendredi au Journal Officiel.

La commune de Peyrehorade avait été touchée par la crue des Gaves Réunis entre 12 et le 16 juin dernier

Landes, France

L'état de catastrophe naturelle reconnu pour l'instant pour huit communes des Landes. Ces huit communes avaient été touchées par des coulées de boue et des inondations entre la fin mai et la mi juin. Il s'agit de Créon-d'Armagnac, Horsarrieu, Saint-Cricq-Chalosse, Saint-Sever, Hagetmau, Hastingues, Orthevielle et Peyrehorade.

L'arrêté portant reconnaissance de cet état de catastrophe naturel a été publié ce vendredi au Journal Officiel, suite à une commission interministérielle réunie le 3 juillet dernier. Une autre commission s'est tenue le 17 juillet, donc d'autres communes landaises pourraient en bénéficier, puisque 38 dossiers ont été déposées concernant 32 communes.

La reconnaissance d'état de catastrophe naturelle permet d'accélérer les demandes indemnisations auprès des assurances pour les biens des collectivités locales et des particuliers.

