L'état de santé de Pelé se dégrade selon l'hôpital de São Paulo

Le cancer de Pelé progresse et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une insuffisance rénale et cardiaque, a annoncé ce mercredi 21 décembre l'hôpital de São Paulo (Brésil). Le "roi" Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l'Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.

"Le patient présente une progression de la maladie et requiert des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque", expliquent les médecins dans leur bulletin de santé. Le Brésilien reste hospitalisé "dans une chambre normale, où il reçoit les soins nécessaires", poursuit l'établissement.

"Priez pour le roi"

Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, deux des filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, avaient annoncé sur leurs comptes Instagram que leur père passerait Noël à l'hôpital. Les deux jeunes femmes ont publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour rassurer les fans de Pelé sur la planète entière, après que des médias brésiliens ont indiqué que son état de santé s'était dégradé.

Après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar , le triple champion du monde a félicité l'Argentin Lionel Messi pour son sacre "mérité" face à la France. "Félicitations à l'Argentine ! Diego (Maradona, mort le 25 novembre 2020, ndlr) sourit certainement actuellement", a écrit Pelé sur Instagram.

Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps a reçu de nombreux messages de soutien depuis son hospitalisation, notamment de la part du prodige français Kylian Mbappé. Sur Twitter, il a écrit : "priez pour le Roi".