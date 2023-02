Sabotage près de la gare de l'Est : 5 millions d'euros débloqués pour sécuriser le réseau SNCF d'Île-de-France

Le gouvernement va débloquer 5 millions d'euros, en plus des 21 millions déjà prévus par la SNCF, afin de sécuriser les sites franciliens, révèle France Inter ce mercredi. Le ministre des Transports, Clément Beaune va l'annoncer dans l'après-midi au cours d'un déplacement dans une station électrique SNCF Réseau en Seine-Saint-Denis. Cette enveloppe supplémentaire arrive un mois après l’acte de sabotage gare de l'Est à Paris , au cours duquel le trafic avait été interrompu pendant 48 heures.

"Il faut montrer qu'on donne la priorité aux transports du quotidien"

L'objectif est de sécuriser environ 130 sites en Ile-de-France d’ici à 2024, 109 à la charge de la SNCF, 20 à 25 pour l’État. Cette enveloppe doit permettre d'équiper des stations électriques, des câbles et des postes de circulation en clôtures, alarmes, détecteurs de personnes, vidéosurveillance ou encore en badges d’entrée. Le ministre des Transports Clément Beaune l’assure : c’est la première fois que l’État aide directement la SNCF à sécuriser le réseau. "Il était important que l'État accélère, amplifie cet effort pour la vie quotidienne des Franciliens et des Français en général. Il faut montrer qu'on donne la priorité aux transports du quotidien, à la qualité du service public. Et que l'État fait plus et plus vite en ce sens", confirme le ministre à France Inter.

300 000 minutes de retard par an en Île-de-France à cause d'actes de malveillance

Cet effort financier profitera à tout le monde, selon Clément Beaune. "Le réseau francilien concentre une bonne partie du transport ferroviaire national", précise le ministre qui souligne que les actes de malveillance entraînent 300 000 minutes de retard par an en Île-de-France. Plus de 3 millions de personnes empruntent chaque jour le réseau francilien de la SNCF. L’exécutif fait face à une autre obligation politique : la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et donc l'accueil et le transport des spectateurs jusqu'aux différents sites de compétition.