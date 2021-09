L'Etat débloque un million d'euros pour l'accueil de prostitués mineurs à Lille

Le gouvernement s'attaque à la prostitution des enfants, qui concernerait entre 7000 et 10 000 jeunes en France. Un plan national de lutte sera présenté mi-octobre, et certains points seront largement inspirés par des dispositifs qui existent déjà dans le Nord.

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, était d'ailleurs à Lille ce lundi. Il a annoncé une enveloppe d'un million d'euros pour mettre en place, en novembre prochain, une nouvelle structure pour aider les mineurs à sortir de la prostitution. Elle se trouvera dans la métropole lilloise, à la campagne, dans un lieu tenu secret, et les adolescents suivis seront volontaires.

Six mois pour un projet de vie

"Ce sera six mois pour les ouvrir à un vrai projet de vie", explique Jean-Yves Jalain, de l'association Solfa, qui met en place ce lieu, "ces jeunes seront responsables de ce dans quoi ils vont s'engager". Ce nouveau projet sera mené en collaboration avec l'association Itinéraires, grâce à son camion Entr'Actes, qui sillonne les rues du Vieux-Lille, haut-lieu de la prostitution.

ECOUTEZ : Jean-Yves Jalain, association Solfa Copier

L'association Solfa mène déjà une expérimentation, dans un état d'esprit différent, dans le quartier d'Hellemmes à Lille. Trois jeunes filles, une de 13 ans, et deux de 15 ans, sont actuellement accueillies et accompagnées. Deux studios sont mis à leur disposition, elles peuvent venir se poser, mais elles en partent quand elles le souhaitent. Souvent elles dorment le jour, et se prostituent la nuit. Elles ont connu les placements, les fugues à répétition, la violence, déjà la drogue et la rue

Ce sont des petits oiseaux tombés du nid

"Elles arrivent abîmées", constate Murielle Nanni, éducatrice, "ce sont des petits oiseaux tombés du nid. Pour certaines, elles n'ont rien. On essaye d'établir un lien, pour tenter de les amener à autre chose. Mais cela prend du temps. Elles n'ont plus confiance en personne. On va planter une petite graine, ça prendra peut-être des mois, ou des années, mais à moment ça les fera réagir".

Murielle Nanni, éducatrice chez Solfa Copier

A aucun moment elles ne se posent en victimes

Dès que cela est possible, la psychologue Céline Carissimo rencontre ces adolescentes : "à aucun moment elles ne se posent en victimes. Et finalement la prostitution découle de ce parcours comme étant normale à leurs yeux. Elles ont une anesthésie émotionnelle qui fait qu'on n'a parfois plus du tout l'impression de s'adresser à un enfant ou une enfant".

ECOUTEZ : reportage dans la maison d'accueil pour jeunes prostituées Solfa Copier

Proxénètes parfois mineurs

Ces adolescentes sont parfois sous la coupe d'un proxénète, mais il peut s'agir du petit ami, mineur lui aussi. Selon Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance, "quand vous parlez de prostitution infantile aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif il s'agit de réseaux de traite internationaux. C'est aussi cela, il faut lutter contre. Mais ce sont aussi potentiellement mes enfants, vos enfants. Il faut qu'il y ait une prise de conscience".