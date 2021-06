L'Etat débloque une aide d'urgence pour les habitants sinistrés après les intempéries à Beauvais

Après les violents orages dans la nuit de lundi à mardi, près d'un millier d'habitations du Beauvaisis ont été touchées par des inondations. L'Etat débloque ce vendredi une aide d'urgence, de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant, destinée aux habitants qui ont subi de gros dégâts.

Les intempéries qui ont frappé le Beauvaisis dans la nuit de lundi à mardi ont fait un mort et ont causé de très sérieux dégâts dans de nombreuses entreprises et habitations. Un millier de logements environ, dont une majorité à Beauvais, auraient été touchés par des inondations et infiltrations d'eau, ont indiqué ce jeudi les autorités. Pour venir en aide aux personnes sinistrées, le ministère de l'Intérieur débloque ce vendredi un fonds d'urgence destiné aux besoins essentiels d'habillement ou encore de nourriture, a fait savoir la préfecture de l'Oise.

300 euros par adulte, 100 euros par enfant

C'est une aide "d'extrême urgence (...) [qui] permet le versement exceptionnel d’aides individuelles aux victimes des intempéries" ajoute la préfecture via un communiqué. Cette aide, d'un montant de 300 euros par adulte et de 100 euros supplémentaires pour chaque enfant à charge, doivent permettre aux sinistrés "dans une situation de grande difficulté" de "faire face aux besoins essentiels." Ces aides ne sont pas des indemnisations et viennent en complément des dispositifs déjà prévus.

Comment bénéficier de ce fonds d'urgence ?

Les personnes concernées par ce fonds d'urgence doivent se rapprocher de leur mairie ou de leur centre communal d'action social (CCAS). Il leur sera demandé de fournir leur identité, un relevé d'identité bancaire mais également de compléter un questionnaire pour évaluer leur situation et vérifier qu'elles ont bien droit à cette aide. La camionnette « solidarité inondations » de la ville de Beauvais pourra guider les habitants dans leurs démarches. Elle sillonne les quartiers les plus touchés du Beauvaisis. À ce jour, 34 communes ont demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La commission interministérielle chargée de se prononcer se réunit en urgence mardi 29 juin.