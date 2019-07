L'Etat envisage de "réduire drastiquement" la flotte de l'armement des phares et balises, selon la CGT

Région Bretagne, France

Pour le moment, la flotte de l'armement des phares et balises compte 36 navires, mais elle "pourrait être ramenée à 27 via un plan d'achat et de construction de navires polyvalents plus grands", estime la CGT des marins du Grand ouest, qui dénonce ce projet de l'Etat de "réduire drastiquement" la flotte dès 2021.

10% de postes en moins selon la CGT

La CGT craint aussi des suppressions de postes, 25, c'est-à-dire 10% du total en affirmant que "les marins bretons, notamment de Morlaix et de Brest sont très inquiets de ce projet". Ces secteurs rassemblent 350 établissements de signalisation maritimes: tourelles en pierre, feux, balises, phares et bouées. Et pour l'entretien de tout cela, "un seul navire" assure le syndicat, et "une main d'oeuvre diminuée de 8 à 10 marins à ce jour à seulement 5".

La CGT estime que "les côtes déchirées de la Bretagne doivent retenir toute l'attention des responsables en matière de signalisation pour la sécurité de tous".

Les phares et balises sont un service chargé d'entretenir la signalisation maritime..