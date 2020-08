En Haute-Vienne, les associations locales bénéficient d'aides alimentaires en urgence

La crise sanitaire pèse encore sur les plus démunis. Les associations d'aides alimentaires le constatent, la demande explose et il faut suivre le rythme niveau stocks. L'Etat et la région débloquent des enveloppes pour les associations, comme la Banque Alimentaire, qui tournent à plein régime.

Depuis le confinement, les associations s'activent pour répondre à la demande croissante d'aide alimentaire. L'Etat et la région ont envoyé des aides d'urgences pour y faire face. La Banque alimentaire, point de distribution centrale, approvisionne 80 points de distributions en Haute-Vienne. Elle a reçu 100.000 euros d'aides pour constituer deux fois plus de colis alimentaires car toutes les associations locales ont vu leurs dépenses s'envoler de 30 % en moyenne.

Une aide précieuse car des collectes nationales ont été annulées en raison de l'épidémie de Covid-19. La Banque Alimentaire a alors perdu 15 tonnes de stocks en produits d'hygiènes et alimentaires. Le nombre de bénévoles a doublé depuis le déconfinement. La demande augmente remarque Mireille Bréchet la présidente : "On a toutes les familles qui repartaient "au bled" comme on dit et qui sont restées sur le territoire français. Les étudiants aussi sont restés notamment les étrangers, sans revenus, donc on est obligé de les aider. On distribue 240 colis tous les lundis rien qu'aux associations étudiantes".

J'étais à sec comme beaucoup d'étudiants

Cette détresse alimentaire s'illustre particulièrement chez les étudiants. Beaucoup ont perdu leurs jobs d'été et sont restés confinés en chambre universitaire comme Yzem : "J'étais serveur dans l'événementiel tous les étés et là avec la crise sanitaire tout a été annulé. J'étais à sec comme beaucoup d'étudiants et je me rends compte que c'est ça la vraie galère, de ne pas savoir si je vais manger le lendemain." L'aide fournie également des produits d'hygiène, un point très important pour Yasmine : "En tant que femme, les serviettes hygiéniques sont vitales. Il y a aussi le gel douche, le shampoing, le dentifrice... c'est le minimum de dignité pour un étudiant".

Les aides alimentaires pour les étudiants continueront jusqu'à la rentrée scolaire, en septembre.