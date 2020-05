Coronavirus : l'ARS conteste l'utilité des tests Covid-19 de la ville de Béziers

Robert Ménard accuse l'État et l'Agence régionale de santé de bloquer sa campagne de dépistage du Covid-19 des personnels des crèches et des écoles avant la rentrée. Pour l' ARS, ces tests ne peuvent pas être utilisés en dépistage preventif .

C'est une décision "surréaliste et scandaleuse". Robert Ménard, le maire de Béziers fulmine, il affirme que l'Etat et l' agence régionale de santé depuis ce mercredi matin bloquent la campagne de dépistage Covid-19 des 800 enseignants et agents des écoles et des crèches de la ville.

La mairie de Béziers proposait aux personnels qui doivent reprendre le travail lundi de bénéficier gratuitement d'un test PCR, ( un prélèvement naso-pharyngé) réalisé par le laboratoire Labo sud en drive-in. C'est la ville qui les payait : 40.000 euros.

Nous n'empêchons personne de faire des tests, mais il faut les réaliser à bon escient, ils ne peuvent être utiliser en prévention ,Pascal Durand, directeur 1er secours de l' ARS

L'agence régionale de Santé tient à préciser que ces tests Covid 19 ne peuvent être réalisés que sur prescription médicale, "c'est au médecin de décider si les symptômes constatés nécessitent de faire un test de dépistage, explique Pascal Durand, le directeur 1er secours de l' Agence Régionale de Santé Occitanie. Ces tests entrent dans un processus de soin et de protection des personnes et en aucun cas ne peuvent servir de mesure de prévention, et Pascal Durand poursuit : les tests ne protègent pas, ils servent à identifier ou confirmer une contaminaiton au covid 19 et orgniser la prise en charge du malade."

"C'est une duperie et ça a été le même sketch pour les masques", Robert Ménard

Des explications qui ne convainquent pas Robert Ménard. Dans un communiqué, le maire de Béziers dénonce des explications "incompréhensibles et hypocrites" de la part des autorités sanitaires. "Cette opération était prise en charge à 100 % par la Ville de Béziers. Elle ne coûte pas un centime à la Sécurité Sociale ! Mais on me rétorque que le testing massif n'est pas la stratégie adoptée pour lutter contre le coronavirus." Et d'ajouter, "quand une municipalité trouve les moyens de se débrouiller toute seule, ça ne plaît pas et on l'en empêche ! C'est grave."