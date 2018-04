Indre-et-Loire, France

"Nos propositions de terrain et d'accompagnement légal de la manifestation n'ayant pas étés retenues, nous devons jeter l'éponge". Ce sont les mots du collectif Freeform, en charge l'organisation du Teknival, 25e du nom, sur le week-end du 1er mai. Après plusieurs semaines de négociations avec l'Etat, le collectif n'a pas eu l'autorisation d'organiser légalement un tel événement. Les autorités rejettent donc de faire une fête avec plusieurs dizaines de milliers de personnes notamment au camp du Ruchard, près de Chinon. Le lieu avait été proposé, parmi d'autres, par Freeform au gouvernement.

La concertation avec l'Etat a échoué pour faire de la 25ème édition un Teknival légal

Après le Teknival de 2017 organisé clandestinement à Pernay (Indre-et-Loire), plusieurs terrains avaient été proposés à l'Etat, pour améliorer l'organisation de la rave-party, pour améliorer "l'accueil, la sécurité et le nettoyage du site pendant et après l'événement" selon Freeform. La 25ème édition du Teknival sera donc illégale et clandestine, avec près de 150 soundsystems. Interrogé il y a deux semaines par France Bleu Touraine, Freeform avait expliqué que "si le Teknival n'a pas lieu sur le camp du Ruchard près de Chinon, il se tiendrait très probablement dans une autre région".