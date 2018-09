L'état soigne le cœur de ville de Cavaillon

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

Lundi le ministre de la cohésion sociale est venu à Avignon confirmer l'engagement de l'état dans les programmes action cœur de ville à Avignon, Carpentras et Cavaillon. Et à Cavaillon hier le maire et la préfecture ont signé ce cette première convention cadre de ce type en Vaucluse.