l'État souhaite racheter l'Abri Cro-Magnon et la Grotte du Sorcier en Dordogne

Le propriétaire a mis en vente ses deux sites pour plus de 2 millions d'euros

L'État va faire une offre à Jean-Max Touron pour racheter deux sites préhistoriques uniques. Le propriétaire a mis en vente l'Abri de Cro-Magnon et la grotte du Sorcier, classés à l'Unesco et inscrits aux monuments historiques. Jean-Max Touron qui possède une dizaine de sites touristiques en Dordogne, explique qu'il n'a plus l'énergie, à 82 ans, pour s'occuper de ses deux sites préhistoriques qui accueillent chaque année environ 20.000 visiteurs.

ⓘ Publicité

L'État "naturellement acquéreur"

Jean-Sébastien Lamontagne, le préfet de la Dordogne, a annoncé aux Eyzies, ce vendredi, à l'occasion du centenaire du musée de Préhistoire, que l'État comptait "naturellement" se porter acquéreur de l'Abri Cro-Magnon et de la Grotte du Sorcier. "Il y a un enjeu national. On est sur un site extraordinaire, c'est une partie du Périgord unique au monde par la concentration de sites préhistoriques et cela ne peut que compléter cette offre dans sa dimension d'accessibilité au public. C'est dans la responsabilité de l'État de se rendre acquéreur de ce type de site". Il s'agit également, même si les sites sont protégés, d'en garantir l'accessibilité au public.

L'évaluation des domaines connue la semaine prochaine

Jean-Sébastien Lamontagne se veut rassurant, le préfet indique que des discussions ont commencé depuis quatre ans déjà, "depuis mai 2019" avec Jean-Max Touron. Pour avancer dans les discussions, il manquait une évaluation des services des domaines. Celle-ci est obligatoire quand l'État souhaite acheter un bien, car cette évaluation fixe une base de prix.

C'est cette évaluation qui a pris du temps, explique le préfet de la Dordogne qui indique que le montant sera connu la semaine prochaine pour permettre au Ministère de la Culture de faire une offre au propriétaire. S'ensuivront ensuite des discussions avec le vendeur. Jean-Max Touron souhaite vendre l'Abri Cro-Magnon et la Grotte du Sorcier pour une somme de plus de deux millions d'euros.