L'État va aider à réaménager les entrées de ville à Sète

Parmi les axes ciblés par la mairie, la longue avenue Martelli et ses friches industrielles.

Sète veut faire bonne impression, et ce, dès le premier coup d'œil. La ville va bénéficier de la 2e phase du plan "Cœur de ville", porté par l'État, qui subventionne certains travaux de réaménagement des communes. Après s'être attelé à la rénovation du centre historique depuis 2017, la mairie héraultaise entend faire de même en périphérie.

ⓘ Publicité

"C'est la suite logique, explique le maire François Commeinhes. Quand vous visitez une maison, vous restez sur la première impression, c'est pareil pour une ville." Les travaux vont se concentrer sur les entrées Est de Sète, notamment l'avenue Gilbert Martelli, qui se trouve au milieu d'une friche industrielle.

"Cette avenue, ce n'est pas du tout l'image de Sète !", peste Noëlle, une Sétoise qui l'emprunte régulièrement. Comme elle, les riverains et les touristes sont surpris par ces près de deux kilomètres de hangars désaffectés et de stations essence abandonnées pour atteindre le centre-ville. "Les gens que je croise me le font remarquer", reconnaît François Commeinhes.

L'ambition d'un "nouveau quartier"

L'enjeu est donc réel. La mairie promet un "nouveau quartier" autour de l'avenue Martelli et de la D2, avec des nouveaux immeubles, des commerces, des hôtels et restaurants ou encore des parkings. Des infrastructures culturelles seront aussi installées pour accompagner le conservatoire de musique qui existe déjà. "Ce sera un endroit beaucoup plus accueillant", résume François Commeinhes.

Pour rendre le lieu plus esthétique, des espaces verts seront aménagés. Côté pratique, "on a prévu des pistes cyclables, des nouveaux arrêts de bus et peut-être des voies dédiées à leur circulation", précise le maire de Sète.

La mairie ne sait pas encore à quelle hauteur ces travaux seront pris en charge par le plan "Cœur de ville". Lors de la première phase en 2017, Sète avait utilisé la totalité de l'enveloppe qui lui avait été attribuée.

Les hangars et entrepôts désaffectés seront détruits et remplacés par de l'habitat. © Radio France - Thomas Pinaroli

loading