L'Etat va aider la Bretagne à combler son retard pour l'Internet à très haut débit

C'est un objectif "ambitieux mais raisonnable" estime Cédric O, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique et des communications électroniques, en déplacement dans le Finistère ce vendredi. Pour finaliser le déploiement de la fibre optique en Bretagne d'ici 2026, le gouvernement a décidé d'octroyer une rallonge de 150 millions d'euros, qui s'ajoute aux 82 millions déjà investis (sur une facture globale d'1,6 milliard d'euros). Une enveloppe permise par le plan de relance.

Accélérer la cadence

Classée avant-dernière région française au dernier baromètre de Zone ADSL, la Bretagne va devoir mettre les bouchées doubles pour accélérer la cadence, en particulier dans les campagnes. "Les opérateurs privés investissent dans les villes et les métropoles, là où il y a un revenu garanti, explique Cédric O. Dans les zones moins denses, la puissance publique doit jouer son rôle et combler le manque d'initiatives privées et donc financer un déploiement du numérique pour tous."

Plus de 200 chantiers en décembre

Accompagné de Richard Ferrand, député LREM du Finistère et président de l'Assemblée nationale, Cédric O a visité vendredi après-midi un chantier d'installation de la fibre à Lesneven au nord de Brest. D'après Mégalis Bretagne, le syndicat mixte en charge du déploiement du très haut débit, pas moins de 200 chantiers étaient menés simultanément le mois dernier dans des zones rurales de la région.

Mais les chiffres sont comme les Bretons, têtus : à ce jour si environ 34% du territoire régional est couvert par la fibre optique, le très haut débit reste marginal à la campagne où seules 74.000 habitations peuvent y avoir accès (5% des foyers). Dans les faits, 31.000 foyers ont souscrit un abonnement à la fibre. Dans ces territoires ruraux, il reste 1,4 million de prises à déployer... Le gouvernement et la région Bretagne - maître d'ouvrage du déploiement - ont beau afficher leur optimisme, certains spécialistes du secteur des télécoms restent sceptiques sur la perspective d'une couverture à 100% en 2026.