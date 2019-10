L'Etat va mieux subventionner la SNSM

Hérault, France

Le drame des Sables d'Olonne dans lequel trois marins avaient péri en portant secours à un pêcheur avait révélé une flotte vieillissante. Presque cinq mois plus tard, le gouvernement confirme une hausse des subventions de l'Etat pour la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de 4, 5 millions d'euros par an. Cette augmentation portera à 10,5 millions d'euros l'ensemble de la somme versée par l'Etat. Ce qui représentera 25 % du budget global de la SNSM (En 2018, le budget était de 34, 3 millions d'euros).

Dans l'Hérault, la SNSM a anticipé l'achat de nouveaux bateaux et les travaux sur les autres. La prochaine embarcation neuve arrive en novembre à Palavas les flots ; Une vedette de 2 ème classe, un 12 mètres qui coûte 650 000 euros et qui remplacera l'ancienne qui a déjà plus de 24 ans au compteur. Un peu plus jeune, le canot tout-temps de Sète peut encore attendre quelques années. L'été prochain, c'est une autre vedette 2ème classe à la Grand-Motte qui sera réparée et donc disponible. La station de Frontignan aura son tout nouveau semi-rigide en 2022. Une acquisition possible grâce à la nouvelle rallonge du gouvernement. Pour le reste, il s'agit de renouvellement qui avait déjà été anticipé. Et l'Hérault est un cas particulier. Ici, le conseil départemental apporte plus facilement qu'ailleurs des subventions pour les bateaux. Une collaboration historique. Chez nos voisins gardois, ça été compliqué pour la SNSM de boucler le budget de 300 000 euros pour les travaux de rénovations nécessaires sur un 1 ère classe de 15 mètres à Port-Camargue.

C'est "une question de sécurité" pour le délégué interdépartemental de la SNSM, Patrick Toustou : "Pour la vie de nos 180 sauveteurs embarqués en mer, on ne peut pas faire de l'à peu près. Enfin, le gouvernement nous entend."

En 2018 dans l'Hérault et le Gard, 270 embarcations et 560 personnes ont été secourues avec 10 navires, 2 vedettes de 1 ère classe à Valras plage et à Port-Carmargue, 1 canot tout-temps à Sète, 4 vedettes de 2 ème classe à Agde, Mèze, Palavas-les-Flots et la Grande-Motte et 3 semi-rigide à Port-Camargue, Frontignan et Mèze.