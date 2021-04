L'Etat va recruter deux "bataillons de la prévention" à Perpignan pour lutter contre la délinquance des jeunes

Parmi les 45 quartiers prioritaires de France choisis par l'Etat pour déployer les "bataillons de la prévention", deux se situent dans la capitale du Roussillon : le Champ-de-mars et le Centre-ancien. 600 éducateurs et médiateurs seront recrutés d'ici l'automne.

D'ici quelques mois, des éducateurs et des médiateurs recrutés par l'Etat vont arpenter les rues de deux quartiers prioritaires de Perpignan : le Champ-de-mars et le centre-ancien (Saint-Mathieu, Saint-Jacques, la Real et Saint-Jean). Ces "bataillons de la prévention" auront pour mission de lutter contre la délinquance des jeunes : ils devront être visibles sur le terrain, investir les halls d'immeuble et nouer le contact avec la population.

« Cela va nous permettre d'aller chercher les jeunes en difficulté et de les reconnecter à ce qui fonde notre société avec une idée simple : l'écoute est tout aussi importante que la peur du gendarme », explique Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville. Dans une interview au Figaro, elle dit constater "une montée des violences" sur fonds de trafic de drogue, et plus récemment, "des groupes de jeunes qui ont décidé de s'entendre et qui lancent des appels sur les réseaux sociaux pour en découdre".

Perpignan, seule ville de la région avec deux quartiers dans le dispositif

A l'échelle de la France, 45 quartiers prioritaires (répartis dans 28 départements) ont été sélectionnés pour le déploiement du dispositif. Ils ont été identifiés selon plusieurs critères, notamment le niveau de difficultés socio-économiques et le taux de décrochage scolaire. Dans ces quartiers, 3 jeunes sur 10 n'ont ni en emploi ni en formation, une famille sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté et une sur cinq est monoparentale.

Outre les phénomènes de bandes, la violence récente chez les jeunes se caractérise par une plus grande "féminisation" et de plus en plus de "comportements addictifs" et de violences auto-infligées, dont des suicides, selon la Ministre. Le renforcement de la médiation fait partie des objectifs du plan gouvernemental de lutte contre la violence chez les jeunes qui doit être adopté d'ici le 1er mai.

Perpignan est la seule ville de la région Occitanie à compter deux quartiers dans le dispositif. A Toulouse, seul le quartier du Mirail a été retenu, et à Montpellier le quartier de la Mosson. Pour l'ensemble du dispositif, l'Etat débloque 28 millions d'euros sur deux ans.