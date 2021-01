L'Etat verse 190 000 euros pour rénover trois casernes de gendarmerie creusoises

Plusieurs gendarmeries de Creuse vont bientôt être rénovées! Dans le cadre du plan de relance, l'Etat va verser plus de 190 000 euros pour faire des travaux d'isolation, dans trois casernes du département. Il s'agit de celles de Bourganeuf, Pontarion et Boussac.

On va bientôt entendre des perceuses et des coups de marteaux dans plusieurs gendarmeries de Creuse! Dans le cadre du plan de relance, on vient d'apprendre que l'Etat allait verser plus de 196 104 euros pour faire des travaux d'isolation dans trois casernes du département: Bourganeuf, Pontarion et Boussac.

Améliorer le confort et réduire la facture du chauffage

Ces trois casernes datent des années 70. les travaux d'isolation permettront d'améliorer le confort et de réduire la facture de chauffage, dans les bâtiments administratifs, mais aussi dans les logements, où vivent les militaires et leur famille.

A Bourganeuf on va donc refaire l'isolation des combles et des planchers dans les logements et les bâtiments de la caserne.

A Pontarion, il s'agit d’isoler des combles et des sous-bassement du bâtiment principal.

A Boussac, on va remplacer les menuiseries simple vitrage des combles... Et on va aussi refaire l'isolation des combles.

Ces travaux sont financés dans le cadre du plan de relance et commenceront "dès que possible", assure le colonel Eric Cabioch, le patron des gendarmes de la Creuse.

La rénovation de la caserne Bongeot commencera début 2022

Un autre chantier financé par l'Etat est en projet en Creuse. Il s'agit de la rénovation de la caserne Bongeot à Guéret. Ces travaux-là n'ont rien à voir avec le plan de relance, ils sont prévus depuis plusieurs années.

Ce chantier est estimé à plus de 7 millions d'euros. La caserne Bongeot est en effet l'une des plus grosses casernes du Limousin, avec 180 logements. Il faut refaire leur isolation de font en comble. Les travaux devraient commencer début 2022 et dureront au moins un an. Certains gendarmes seront même logés ailleurs, le temps du chantier.

En Creuse il y 25 casernes de gendarmerie. Une partie seulement est gérée par l'Etat.