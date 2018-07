Avignon, France

Quatre millions de personnes sont attendues en Vaucluse pendant l'été. Le préfet mobilise donc tous les services de l'Etat pour contrôler la chaîne alimentaire dans les restaurants, les contrats de travail dans les festivals mais aussi l'affichage des tarifs dans les hôtels ou les salles des spectacle.

Le directeur de la protection de la population du Vaucluse veut contrôler tous les lieux où les touristes sont accueillis: Yves Zellemeyer précise que "le tourisme ne se résume pas qu'à Avignon et les festivals: il y a aussi tout le reste avec le Luberon , autour du Mont Ventoux avec des fermes auberges, des espaces de loisirs et des centres d'activité. On essaie d'aller dans tous les endroits où les vacanciers pourront aller. On s'assure de la conformité des produits mais aussi de l'information sur les prix des prestations le temps et la qualité".

Afficher les allergènes et l'origine du boeuf du cheese burger

Le préfet de Vaucluse Bertrand Gaume a souligné la mobilisation de tous les services de l'Etat pour la sécurité des vacanciers: gendarmes et policiers sur les routes ou la sécurité des habitations avec l'Opération Tranquillité Absence, les pompiers pour la lutte contre les feux de forêts, les différentes administrations de l'Etat en charge du contrôle des piscines, des tarifs des restaurants ou de la qualité des produits servis. Marie Carmen et Marie Béatrice Cressence, les inspectrices de la répression des fraudes ont ainsi vérifié les gilets de sauvetage d'un centre de loisirs aquatiques à Lamotte du Rhône. Elles ont aussi attiré l’attention de la barmaid sur l'absence de panneaux indiquant les allergènes contenus dans un sandwich. Il faudra aussi mentionner l'origine du boeuf servi dans les cheese burgers.

Contrôles des contrats de travail dans les festivals

Le Comité Anti Fraudes de Vaucluse traquent aussi "toutes les fraudes: fraudes aux prestations sociales, à Pôle Emploi, l'Urssaf". Le secrétaire du CODAF Bernard Lacour gardera aussi un oeil sur les festivals et les prestations hôtelières, les restaurants. Des contrôles sont aussi prévus dans les salles de spectacle pour débusquer "les faux statuts de travailleur indépendant, les faux stagiaires, les faux salariés des festivals". Une trentaine d’agents de l'Etat seront mobilisés pendant le festival. 1500 contrôles de piscines sont aussi prévus dans les hôtels et les restaurants de Vaucluse pendant l'été.