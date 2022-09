L'État veut "mettre fin au climat d'impunité" contre les baux frauduleux au Pays Basque

Réunion du premier comité territorial Pays Basque de lutte contre les baux frauduleux. Co-présidé par le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier, et le sous-préfet de Bayonne, Philippe Lemoing-Surzur.

Un bail étudiant pour un locataire de 30 ans qui a terminé depuis longtemps ses études. Une demande de dépôt de garantie alors que le bail ne le justifie pas. Des locaux insalubres, ou même des menaces de représailles et des intrusions du propriétaire dans le logement de son locataire. Regroupés sous le terme générique de "baux frauduleux", toutes ces dérives se sont multipliées ces derniers mois, révélatrices de la tension de plus en plus forte sur le marché de l'immobilier au Pays Basque.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de créer un "comité territorial de lutte contre les baux frauduleux", comité probablement unique en son genre et qui a examiné huit dossiers au cours de sa première réunion ce 27 septembre. Il est co-présidé par le procureur de Bayonne, Jérôme Bourrier et le sous-préfet Philippe Lemoing-Surzur et réunit les services de l'Etat, le fisc, la protection des populations, l'Inspection du travail, ou encore l'ADIL, Agence départementale pour l'information sur le logement.

Une boite mail pour faire des signalements

L'Etat veut ainsi projeter une image de mobilisation et détermination, face à "un phénomène complexe", car "oui, il existe des propriétaires ou des agences professionnelles indélicates" admet le sous-préfet. Premières décisions du comité : la création d'une boite e-mail, pour que chaque locataire puisse signaler son cas en produisant des documents, mais aussi la création d'outils pédagogiques pour que chacun connaisse ses droits. Il s'agit de l'adresse : pref-signalement-baux-frauduleux@pyrenees-atlantiques.gouv.fr. "Proposer un bail mobile à quelqu'un qui ne l'est pas ça n'est pas légal. On peut le signer, et le bail se transforme automatiquement en bail 3/6/9" explique par exemple Philippe Lemoing-Surzur.

Mais l'État veut aussi "mettre fin au climat d'impunité" et annonce qu'il va engager des procédures administratives comme des contrôles fiscaux ou des signalements, auprès des professionnels et des propriétaires indélicats. D'ores et déjà, deux dossiers seront instruits par le pôle logement habitat indigne, 6 sont transmis au fisc.

Le procureur de la République pour sa part incite les particuliers à porter plainte au civil, une démarche qui est trop peu utilisée à son avis.