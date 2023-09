L'été 2023 a été plutôt bon côté tourisme en Creuse, des records pour plusieurs sites

L'été a été plutôt bon pour le tourisme en Creuse. Creuse tourisme n'a pas encore le bilan chiffré définitif, qui prend plusieurs mois à établir, mais la saison est satisfaisante d'après les premiers retours des professionnels. Par exemple, les gîtes de France continuent de progresser et enregistrent une hausse de réservations : +12% par rapport à l'an dernier.

Comparée à 2022, la fréquentation est jugée plutôt en hausse , d'après Creuse tourisme. Les campings ont bien tiré leur épingle du jeu, alors que le constat est plus nuancé dans l’hôtellerie. "Août a rattrapé juillet où la météo n'a pas été superbe", précise isabelle Ducher, directrice adjointe de Creuse tourisme.

Le camping de Dun-le-Palestel, repris par un couple de Hollandais, a fait carton plein : ses 35 emplacements étaient complets tout l'été, avec une forte clientèle néerlandaise et belge. "Nous avons été complets de début juin à fin août. Les gens réservent dès le mois de février, nous sommes très contents", explique la propriétaire Sandra. Lida et Cora, deux vacancières néerlandaises, profitent du soleil sur leur chaise longue : "On cherche le calme, la nature et les petits villages. Ici, c'est magnifique."

"L'impression d'être seuls au monde"

A quelques kilomètres de là, le gîte de grande capacité de Colondannes n'a pas non plus désempli de l'été. La propriétaire Evelyne Barraud, qui a rénové la ferme familiale avec son mari jeune retraité pour lancer ce projet touristique, est satisfaite : "C'est un succès, c'est très apprécié, on a beaucoup de gens qui reviennent. Ca a été complet de fin juin à mi-septembre."

Début septembre, six couples de retraités venus de Savoie ont passé leurs vacances dans son gîte "Chez Madlou" à Colondannes. "On change de destination chaque année, la Creuse personne ne connaissait, mais c'est une très bonne surprise, c'est magnifique et reposant", sourit Jean-Paul. "C'est très tranquille, on a l'impression d'être seuls au monde, mais je dis ça de façon positive ! Il y a beaucoup de choses à faire", assure Laurence. Le gîte "Chez Madlou" est ouvert toute l'année : à Noël et au 1er janvier, il est déjà réservé : les clients s'y sont pris un an à l'avance !

Des records de fréquentation

Les sites touristiques très prisés des familles ont aussi bénéficié d'une belle fréquentation cet été. La saison a démarré timidement avec un mois de juin calme pour la ferme des clautres à Bord-Saint-Georges, mais juillet et août ont été très bons. "Malgré la météo, on a eu beaucoup de monde. L'an dernier nous avons fait 15.000 entrées sur l'année, et là nous sommes déjà à 15.000 fin août", détaille le gérant Jean Baptiste de Saint-Vaury.

Le parc aux loups de Guéret enregistre une hausse de fréquentation de 10%, 15% pour le Scénovision de Bénévent-l'Abbaye. La cité internationale de la tapisserie d'Aubusson explose tous les records : +43% en juillet août ! La vallée des peintres à Crozant et Fresselines et l'espace Monet Rollinat ont aussi eu une belle saison d'après Creuse tourisme.

De plus en plus de vacanciers à vélo

Les vacances à vélo continuent de se développer. Le nombre de cyclotouristes croit chaque année d'après les compteurs placés sur les routes creusoises. La fréquentation a augmenté de +5,5% sur nos véloroutes comparé à l'an dernier. A l'est du département, la véloroute V87 a vu une augmentation de 6,8%, et +9,1% pour la V56 à l'ouest, deux tronçons empruntés par le circuit du tour de la Creuse à vélo .

En revanche du côté des randonneurs, il n'y a eu que 639 passages cet été sur le GR 654, un chiffre en baisse de 12,2 % par rapport à l'an dernier. Or, il s'agit du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe par Crozant, La Souterraine, Bénévent, en direction de la Haute-Vienne.

Bémol : moins de touristes étrangers

Pour cet été 2023, plusieurs professionnels regrettent une clientèle étrangère en baisse. Nous n'aurions pas retrouvé les niveaux d'avant-Covid. Actuellement, les vacanciers étrangers viennent majoritairement de Grande Bretagne et Allemagne, puis Pays Bas et Belgique. Cette baisse est à relativiser puisque la clientèle française est le cœur de cible, elle représente 85 à 90% des touristes en Creuse.