L'été, ce n'est pas les vacances pour les services de l'Etat dans le Finistère !

La période estivale dans le Finistère rime avec l'afflux de touristes et les nombreuses animations et festivals. La préfecture a détaillé son plan de sécurité. Les effectifs de gendarmes et de policiers mobilisés sont plus importants. Et les contrôles vont se multiplier.

Finistère, France

Ce n'est pas une nouveauté, le Finistère est une zone touristique : entre les festivals et les plages, beaucoup de monde vient dans notre département. L'été est donc une période charnière en terme de sécurité et ça veut dire plus de contrôles dans les restaurants, dans les centres de loisirs, sur les routes mais aussi sur l'eau. Un dispositif détaillé hier par le préfet du Finistère.

Plus de contrôles et d'uniformes

Cela passe d'abord par l'augmentation des effectifs de gendarmerie sur tout le territoire : "Nous avons 70 militaires, 40 gendarmes mobiles et 30 réservistes qui viennent gonfler les effectifs" explique le colonel Duvinage, le patron des gendarmes du Finistère. Les gendarmes du Finistère sont d'ailleurs soumis à un maximum de 33% d'effectifs en congés pour garder un socle d'hommes disponibles important.

De nouvelles pratiques nautiques

Les effectifs de police nationale augmentent aussi dans les zones touristiques comme Concarneau. La vigilance est également renforcée sur les plages et sur l'eau : "On observe un développement de nouvelles pratiques nautiques ce qui nécessite d'avoir un minimum de formation et de rappels" explique Hugues Vincent, le délégué à la mer et au littoral dans le département. Les pompiers aussi sont sollicités : ils réalisent en moyenne 20% d'interventions en plus sur la période.