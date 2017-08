L’été, dans l’Yonne, cure de jouvence pour les grands-parents

Pendant les vacances d’été, les grands-parents sont en première ligne ! Ils sont souvent appelés en renfort pour garder les enfants. Une mission qui les rend heureux, mais qui n’est pas de tout repos ! Parole de papys et de mamies dans l'Yonne.

Pendant les grandes vacances, les papys et les mamies ne sont pas en vacances. Souvent, ils sont appelés à garder leurs petits-enfants pendant quelques jours ou quelques semaines. C’est le cas d’Arlette et Roger, un couple de Montigny-La-Resle, dans l’Auxerrois.

Ces grands parents heureux gardent Mélina, en ce moment, une jolie fillette de 5 ans qui ne manque pas d’activité : "je fais plein de choses, je vais cueillir des fleurs, ou bien éplucher des haricots… " égraine la petite. Sa mamie, Arlette, hoche la tête, mais elle doit faire preuve d’imagination : "elle est vite lassée, alors il faut changer vite-fait !".

Il faut avoir un œil sur tout

Piscine, vélo, cuisine : on trouve toujours quelque chose à faire, mais il faut avoir l'œil sur tout. "C’est de la tension, car on a toujours peur qu’il arrive quelque chose", reconnait Arlette. Et puis il y a les demandes ou les consignes des parents à satisfaire, comme on peut : "Oui j’ai des directives parfois, le matin. On me dit de lui faire faire une sieste après manger, mais elle n’en fait pratiquement jamais" concède la grand-mère. "J’aime pas dormir" confirme la fillette.

Et quand mamie est fatiguée, c’est Roger, le papy, qui prend le relais. "Elle est très docile mais elle a son petit caractère. Quand on lui propose quelque chose, c’est systématiquement non ! " regrette le papy avec un petit sourire. Ce n’est pas de tout repos de garder les petits enfants, mais Arlette et Roger ne se plaignent pas : "C’est de la détente... et du boulot ! Mais c’est très bien" dit-elle. "Après , on est un peu perdu quand on ne l’a plus !" ajoute-t-il.

Pour les pré-ados : nourriture et cinéma

A Perrigny, Cécile voit défiler les petits-enfants en ce moment : "Aujourd’hui j’en ai deux, hier j’en avais quatre !" résume cette mamie de quatre petits-enfants, des pré-adolescents. Et à cet âge-là : "ça mange surtout" s’amuse la grand-mère. "On essaie de faire des choses différentes. Moi, je fais beaucoup de pâtisserie". Cécile est donc ce qu'on appelle une mamie-gâteaux.

A Chevannes, Lilianne passe une bonne partie des vacances avec ses deux petits-fils de 13 et 15 ans, qu'il faut occuper. "On a joué au Monopoly, ils me ratiboisent entièrement, mais ça ne fait rien", s’amuse-t-elle. Et quand ce n'est pas le Monopoly, c'est le cinéma : "C’est eux qui décident du film !" souffle-t-elle avant de s’engouffrer dans la salle obscure pour aller voir le dernier Luc Besson, Valerian, "ou quelque chose comme ça." ajoute la mamie en souriant.

Une cure de jouvence

Garder les petits enfants c’est fatigant, oui, mais c’est rafraîchissant aussi selon Jean, un papy auxerrois qui garde son petit-fils de 9 ans. "Ça rajeunit, parce que quand j’avais mes enfants, je n’avais pas forcément le temps de les garder comme il le fallait à l’époque". Il se rattrape avec ses petits-enfants : "je les intéresse beaucoup avec les travaux à la maison, la cuisine et le jardinage. Ça leur plait beaucoup et à moi aussi "

La cure de jouvence va encore durer trois semaines.

A Montigny-La-Resle, Arlette et Roger gardent leur petite-fille de 5 ans - le reportage de Thierry Boulant Copier