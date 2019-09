L'été en pente douce sur les berges du Salagou

Celles, Hérault, France

35 degrés à Ganges et Lodève dans l'Hérault ce mardi. La journée la plus chaude de la semaine. On est bien au-dessus des normales de saison et cela donne à ce mois de septembre un air de vacances.

Les touristes adorent. Sur les berges du lac du Salagou, à Celles, le petit camping du Mas de Riri compte encore une cinquantaine d'occupants. La chaleur favorise le taux de fréquentation. Elle contraint aussi le restaurant à revoir sa carte: prolonger les saveurs estivales plutôt que les plats aux notes d'automne. Un moindre mal.

Reportage au Mas de Riri à Celles, dans une chaleur estivale Copier

Les professionnels de l'hôtellerie en profitent certes, mais pas que... Corinne et Marie-Pierre travaillent à Lodève et elles ont fait quelques kilomètres de route à midi pour déjeuner sur les berges du Salagou. Une pause-déjeuner à rallonge. "Je suis face au soleil, au lac mais je suis au travail normalement", dit Corinne en souriant. "Je fais la pause prolongée jusqu'à 17h parce qu'il fait tellement beau que je veux en profiter. La chaise longue, le livre..." face au lac et aux montagnes. "On est des privilégiées".

"Une pause déjeuner prolongée", au bord de l'eau... Copier

Autour du lac, rares sont ceux qui se plaignent d'une telle météo. Les plus râleurs sont sans doute les pêcheurs. A raison. Ceux, qui comme Yvon , ont sorti la barque à 6h du matin pour ne repartir qu'avec un petit Sandre dans l'après-midi. "Les poissons souffrent. Mais toute la végétation aussi... Les frênes sont en train de brûler. Il faudrait qu'il pleuve..."