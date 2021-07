L'Eté essentiel : un nouveau festival au Campo Santo, à Orléans, pour relancer la culture

Un nouveau festival arrive à Orléans. Lancé par la Ville, avec l'aide de plusieurs établissements culturels, l'Eté essentiel aura lieu du 3 au 11 juillet prochain, au Campo Santo. Au menu de ce festival : une programmation éclectique pour donner envie à tout le monde de sortir pour la culture.

Programmation riche

Sous les arcades de l'ancien cloître, William Chancerelle, adjoint à la mairie d'Orléans pour la culture, présente les divers acteurs partenaires de l'événement : l'Astrolabe, la Scène Nationale, le Centre Dramatique National, le Centre Chorégraphique National, le CADO, Cents Soleils et l'Orléanaise sont tous présents pour présenter leur projet.

De la fanfare au concert de jazz en passant par des sets électros ou encore des performances de danse, il y en aura pour tous les goûts. C'était justement là le but de ce festival : "on a pensé cet "Eté essentiel" comme une vitrine, comme un appel à aller pousser les portes des établissements culturels."

L'idée c'est de pouvoir circuler le plus librement possible et de ne pas avoir l'impression d'être prisonnier des contraintes sanitaires, (William Chancerelle, adjoint à la culture à la mairie d'Orléans).

Après plusieurs mois d'arrêt à cause de la crise du Covid-19, il fallait donner envie aux gens de revenir : "on a tenu à mettre en valeur les artistes Orléanais avec des jeunes groupes mais on aura également des têtes d'affiche comme Feu ! Chatterton le jeudi 8 juillet ou encore Sarah Mc Coy, une jazz woman qui se produira le 10 juillet."

1.000 personnes max dans le Campo Santo

Sur la pelouse de la grande cour intérieure, deux scènes (une grande et une petite) et plusieurs buvettes seront installées pour accueillir le public. Toute une organisation en pleine pandémie. William Chancerelle a participé à l'organisation, il explique : "on va fermer le Campo Santo et installer une arche de comptage pour filtrer le public et s'assurer qu'il y a 1.000 personnes staff compris. On a fixé cette jauge afin d'éviter d'avoir à mettre en place le pass sanitaire. L'idée c'est de pouvoir circuler le plus librement possible et de ne pas avoir l'impression d'être prisonnier des contraintes sanitaires."

Pendant la semaine, la majorité des concerts sont gratuits, ce qui permettra au public d'accéder librement aux scènes dans le Campo Santo. Les soirs où les concerts et spectacles seront payants, seuls les gens munis d'un tickets pourront entrer. Parmi les concerts payants celui de Feu ! Chatterton organisé par l'Astrolabe ou encore celui de Sarah Mc Coy de la Scène Nationale.

Les billets sont d'ailleurs en vente directement sur les sites internet de l'Astrolabe et de la Scène Nationale.

Toute la programmation du festival est à retrouver sur le site de la Ville d'Orléans.