"L'été le plus pluvieux depuis quasi un siècle" dit un prévisionniste de Météo Suivi Alsace

L'été 2021 restera comme l'un des plus maussades en Alsace. Confirmation avec les chiffres de l'association Météo Suivi Alsace : moins de soleil, plus de pluie, et des températures plus fraîches que d'habitude en juin juillet et août