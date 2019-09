Pas-de-Calais: l'éthylotest-anti-démarrage est désormais appliqué

A l'occasion de la journée "Sécurité routière, tous responsables" sur France Bleu et France 3, ce qu'il faut savoir de l'Ethylotest-Anti-Démarrage (AED). Après 18 mois de test dans différents départements il est désormais appliqué dans le Pas-de-Calais.

Pas-de-Calais, France

L'éthylotest-anti-démarrage a été testé durant plus d'un an dans 7 départements dont le Nord. Au printemps dernier, le ministre de l'intérieur décidait de généraliser son application à l'ensemble du territoire français. Depuis le 1er septembre, l'EAD est donc appliqué dans le Pas-de-Calais.

C'est une alternative à la suspension de permis. Tout conducteur contrôlé en état d'alcoolémie positive pourra opter pour l'éthylotest-anti-démarrage en lieu et place de la suspension de permis. Dès lors que le taux relevé dépasse 0,8 grammes d'alcool par litre de sang et tant qu'il ne dépasse pas 1,79 gr, le contrevenant pourra faire équiper son véhicule d'un "EAD".

Une sanction qui a un coût

A charge pour le conducteur d'en financer l'installation et la location. Il faut compter 3 à 400 euros pour l'installer et ensuite le démonter, ensuite un mois de location sera facturé 100 euros en moyenne. Soit une facture qui peut avoisiner les 1000 euros pour une condamnation à 6 mois.

Le coût dissuasif peut limiter le risque de récidive, mais ce n'est pas le seul objectif...

Mais la lutte contre la récidive n'est pas le seul objectif de cette nouvelle mesure. Alain Bessaha, le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, insiste sur le rôle social de l'EAD: "il évite aux contrevenants de perdre leur travail par exemple, parce-qu'une suspension de 5 ou 6 mois de son permis de conduire peut parfois mener au licenciement".

Alain Bessaha est le directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais Copier

Tous les contrevenants ne sont pas éligibles

Le barème appliqué est le même que celui des suspensions de permis. 3 mois d'EAD par exemple, au lieu de 3 mois de suspension de permis, pour un taux d'alcoolémie compris entre 0,8 gr et 0,99 gr d'alcool par litre de sang. Et jusqu'à 6 mois pour un taux compris entre 1,60 et 1,79 gr.

Tous les conducteurs ne sont pourtant pas éligibles à l'EAD. En sont exclus par exemple les récidivistes, les jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire ou bien encore les chauffards qui ont cumulé plusieurs infractions comme la vitesse ou la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants.