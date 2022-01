Pour la deuxième fois, l'Étoile de Bessèges s'élancera début février, sans Roland Fangille. Le créateur historique de la première course cycliste du calendrier professionnel est décédé en novembre 2020 de la Covid. Sa fille Claudine n'a pas voulu toucher à l'esprit de l'épreuve.

L'Étoile de Bessèges et ses 147 cyclistes professionnels à nouveau sur les routes du Gard

La 52e Étoile de Bessèges-Tour du Gard a été présentée ce mardi à Alès (Gard). La 1re course cycliste par étapes du calendrier professionnel (UCI Europe Tour) s'élancera le 2 février (Bellegarde-Bellegarde/160 km) pour s'achever le 6 février en contre-la-montre à Alès (11 km). 5 étapes au total, pour 21 équipes professionnelles d'Ineos-Grenadier en passant par Groupama-FDJ ou Team U Nantes Atlantique qui fait son entrée chez les pros.

"Pas de passe, pas d'Étoile de Bessèges."

Ils seront 147 coureurs à parcourir les 627 kilomètres de l’épreuve reine cycliste du Gard. L'année dernière, l'étoile, avait été mise sous cloche en raison de la pandémie (pas de public aux départs et aux arrivées). Les règles de cette année ne sont pas encore fixées par la préfecture du Gard.

"On retient notre souffle, il reste encore trois semaines, on verra en fonction de l'évolution d'omicron" indique Patrick Herse, chargé de l'organisation. Concernant les coureurs, les entourages, les élus et les bénévoles, "les règles sont claires, pas de passe, pas d'Étoile".

Patrick Herse, chargé de l'organisation de l'étoile de Bessèges-Tour du Gard. Copier

"L'ombre de Roland Fangille toujours au-dessus de l'Étoile."

C'est la première fois, que le parcours de l'étoile n'est pas dû à Roland Fangille. L'organisateur historique est décédé en novembre 2020 des suites de la Covid à l'âge de 80 ans. "Pas de révolution, mais une Étoile qui fera la part belle aux puncheurs et aux grimpeurs" pour cette 52e édition assure sa fille Claudine Fangille-Allègre avec son équipe qui a pris la succession, en 2021, mais avec un parcours concocté par son père.

"On n'a quasiment rien changé, c'est lui qui pendant 50 ans avait la bonne recette". Cette année un effort tout particulier a été fait pour rendre plus visible le Gard et ses paysages, précise-t-elle. Les 5 étapes en direct sur l'Equipe TV. 2,5 millions de spectateurs en France, près de 10 millions en Europe.

Parmi les 5 étapes, la deuxième le jeudi 3 février : le grand prix d'Alès Agglomération, (156 KM entre Saint-Christol-lez-Alès/Rousson). Rousson ville départ en 2021, ville d'arrivée en 2022, ce dont se félicite le maire-conseiller départemental de Rousson Ghislain Chassary. Comme voulu par l'organisation, une difficulté : "le passage du Castellas, (14% Ndlr), qui devrait faire mal aux jambes en fin d'étape".

Et Ghislain Chassary de rendre un hommage appuyé "notamment aux employés de les collectivités qui se démènent". Un élu qui espère, lui aussi, que l'édition 2022 ne sera pas sous cloche sanitaire comme la précédente : "c'est dommage pour la course, mais aussi pour le public, car l'Étoile, c’est également une course populaire dans la population".