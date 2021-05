L'étoilé Michel Sarran, membre du jury de Top Chef, ouvre une échoppe à Paris

Qui est cet homme aux lunettes derrière le comptoir ? Pour ceux qui n'avaient pas eu l'information, retrouver Michel Sarran au service et à l'organisation d'une boutique de croque-monsieur en pleine gare de Lyon avait de quoi surprendre ce mercredi 12 mai. Chef étoilé, star de l'émission télévisée Top Chef car membre du jury, toulousain, Michel Sarran débarque pourtant à Paris avec sa nouvelle gamme de "street food" (nourriture de rue) appelée Croq'Michel. Le concept : un croque-monsieur "mais pas n'importe comment, avec des bons produits", détaille le chef qui revendique même son goût prononcé pour ce sandwich chaud, typiquement français. L'entreprise travaille avec une ESAT, pour insérer des travailleurs handicapés (Établissement et service d'aide par le travail). Au niveau des produits, "ça a été une recherche importante", la boulangerie a été sélectionnée avec soin, "il fallait un croque suffisamment grand pour faire un repas", les recettes aussi sont déjà référencées et développée en amont avec les équipes.

Une idée accélérée par le confinement

Le chef étoilé possède un restaurant gastronomique à Toulouse (2 étoiles au Michelin), il avait profité de sa notoriété en début de crise pour interpeller Emmanuel Macron sur la situation du secteur de la restauration. Un an plus tard, il lance donc cette antenne parisienne de Croq'Michel, une idée déjà développée à Toulouse (ouvert le 26 décembre). "Lorsque ma fille Emma, qui était en marketing-communication, a rejoint l'entreprise, elle a soumis l'idée de faire quelque chose autour du croque-monsieur, j'ai trouvé l'idée intéressante", explique Michel Sarran. La concession gare de Lyon dure six mois, mais le bail renouvelable. Pendant ce temps, une autre boutique ouvrira prochainement à Paris (probablement en septembre, Rue du Faubourg Poissonnières), ainsi qu'un "laboratoire d'art kitchen" dans le XXe arrondissement. "C'est Toulouse qui vient à la capitale, mais modestement, le restaurant gastronomique restera toulousain", assure le chef.

Michel Sarran voit cet établissement comme de la transmission. "Pour mes deux filles, qu'elles aient quelque chose sur lequel bâtir, je ne peux pas leur transmettre le deux étoiles", explique-t-il. L'idée a germé avant la crise, ce n'est donc pas un moteur économique qui a poussé Michel Sarran vers l'avant. "Ce concept rentre tout de même dans la consommation moderne, ça existait avant la crise, ça aura sa place après".

Travail à l'intérieur de l'enseigne Croq Michel, de Michel Sarran, à Paris © Radio France - Alexandre Berthaud

Des clients aux anges

Le Ibiza, le Gascon, le Montmartre, derrière des lieux se cachent des spécialités des quatre coins du monde, "j'aime bien faire voyager dans mon restaurant gastronomique, alors pourquoi pas avec des croque-monsieur", sourit Michel Sarran. Les clients, eux, demandent une photo avec le chef, qui se prête volontiers au jeu. "J'étais surtout là pour vérifier que tout était bien en place au niveau de l'organisation, mais quand on me demande une photo je refuse rarement, il faut savoir rendre aussi aux téléspectateurs de Top Chef".

Certains étaient tout simplement à la recherche d'un casse-croûte en gare ("c'est bon, on sent bien le canard"), d'autres sont venus spécialement pour le chef ("je travaille dans le coin et je savais que ça ouvrait aujourd'hui"), les derniers ne savaient pas que Michel Sarran était aux manettes et salivent donc d'autant plus ("ça va être trop bon !"). L'invariable pour tous reste le prix : au moins 8 euros 50 pour un sandwich seul (assez généreux) et 14 euros pour un menu (accompagnement et boisson, 17 avec dessert). Cher pour de la "street food" mais en gare, c'est souvent le prix à payer pour un casse-croûte.

Michel Sarran prend des photos avec des fans devant son enseigne parisienne Croq Michel © Radio France - Alexandre Berthaud