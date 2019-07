L'Eure et la Seine-Maritime en alerte rouge canicule : "du jamais vu" selon Météo-France

Rouen, France

De l'orange au rouge. La Seine-Maritime et l'Eure montent d'un niveau dans l'alerte à la canicule. Nos deux départements font partie des 20 à basculer ce mercredi à 16 heures en alerte rouge. "C'est une première dans l'histoire. Ce niveau, créé après la canicule de 2003, n'avait jamais été atteint en Normandie. Et ça s'explique par le fait que demain _jeudi nous allons atteindre des températures historiques, 40 degrés, voire plus dans les terres et 35 degrés au moins sur le littoral_", explique Thierry Loquet, prévisionniste à Météo-France Boos, près de Rouen.

Ce passage à l'alerte rouge ne signifie pas que les prévisions pour demain sont aggravées. "L'idée c'est de marquer le coup, de montrer qu'il ne faut pas prendre la journée de jeudi à la légère, d'alerter la population et de la mettre en garde pour que les personnes suivent les conseils de prudence", poursuit Thierry Loquet.

La ville de Rouen ferme ses crèches et Rouen sur Mer

Conséquence de cette intense canicule annoncée demain, la ville de Rouen annonce la fermeture des crèches municipales "jeudi pour garantir la sécurité des enfants et du personnel". Fermeture également de Rouen sur Mer, sur les quais. "L’accueil du public et l’organisation des animations prévues, y compris sportives, ne semblent pas envisageables en sécurité dans ces conditions. De plus, les conditions de travail des agents présents sur le site, notamment aux heures les plus chaudes de la journée, étant difficiles, il est préférable de fermer le site", explique la ville dans un communiqué.

Dans l'Eure, à Evreux, les deux piscines de l'agglomération sont ouvertes gratuitement ce mercredi et jeudi.

Et si l'on va souffrir de la chaleur la nuit prochaine et demain jeudi, ça ira mieux vendredi. "Nous allons perdre 15° vendredi et ce week-end, il y aura même un peu de pluie", conclut Thierry Loquet.