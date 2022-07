EN IMAGES - L'Eure joue la provoc' pour attirer les touristes parisiens

Ce qui attire l'œil au premier regard sur les affiches, c'est le message type Twitter : "L'Eure tire la Normandie vers le bas". Ou encore : "J'ai fait un horrible cauchemar, j'ai rêvé que j'allais en vacances dans l'Eure". Mais derrière figure un paysage magnifique et, en bas de l'affiche, on lit : "L'Eure ne laisse personne indifférent et c'est pour ça que vous l'aimerez".

Ces visuels, sur le net depuis plus d'un an, se déclinent maintenant en grand format dans le métro. Eure Tourisme, à l'origine de la campagne, assume ce côté osé. Axée sur le buzz, elle a pour but est de casser les préjugés sur le département : "Avec un tweet qui dit 'L'Eure, ça tire la Normandie vers le bas' on voulait montrer que c'était des a priori, des préjugés totalement faux et qu'on pouvait trouver dans l'Eure des merveilles à visiter", explique Thomas Elexhauser, le président d'Eure Tourisme.

Des Eurois trouvent la campagne dénigrante pour leur département. © Getty - Agence Josiane

Ces affiches, qui s'étalent dans le métro parisien, font réagir les Eurois, sur les réseaux sociaux. Antoine Thibault est agriculteur, à côté de Verneuil sur Avre et d'Iton, et @AgriSkippy sur Twitter. Lui trouve le coup de com plutôt réussi : "Ce côté bad buzz va peut-être intéresser les gens qui vont se dire 'bah tiens, pourquoi pas l'Eure?' Il y a bien des gens qui vont en Corrèze, je ne vois pas pourquoi ils ne viendraient pas dans l'Eure. C'est largement aussi joli!", explique-t-il en riant.

On se fait souvent critiquer parce qu'on habite l'Eure et, en plus, on s'en reprend par notre Département ! - Nadège Petit alias @Agrizoom

Nadège Petit est agricultrice, elle aussi dans le sud de l'Eure. Et elle tweete sous le pseudo @Agrizoom. Elle, en tant qu'Euroise, ne trouve pas cette campagne très drôle : "Si on se place en tant que personne qui ne connaît pas l'Eure, c'est rigolo mais, en tant qu'Eurois, on se fait souvent critiquer parce qu'on habite dans l'Eure. Et en plus, on s'en reprend par notre Département!"

Eure Tourisme a voulu tourner en ridicule les clichés sur le département. © Getty - Agence Josiane

Nadège Petit trouve aussi cet humour un peu déplacé, quelques semaines après les législatives et l'élection de quatre députés Rassemblement national. Antoine Thibault comprend aussi qu'on ne puisse pas apprécier cette campagne : "Il y a des problèmes assez endémiques dans l'Eure: pénurie de médecins, un taux de chômage encore particulièrement élevé dans certaines zones et c'est vrai que, pour ceux qui galèrent, ça peut être très mal pris."

Maintenant, comme dit @AgriSkippy, "on verra si ça fonctionne avec les chiffres du tourisme dans l'Eure. Mais quelque part il ne faut pas blâmer les gens qui tentent des choses!" Et en effet, le côté provoc' de cette campagne, lancée depuis plus d'un an sur Internet, a l'air de payer. Eure Tourisme a doublé ses objectifs l'an passé sur la billetterie en ligne.