L'Eure veut attirer les Franciliens, pour le week-end ou pour la vie

S'évader en prenant l'A13 ou la nationale 12, depuis le premier confinement, les Franciliens sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter la capitale et pas seulement le temps de quelques jours de congés. Pour les séduire, l'agence de développement touristique de l'Eure développe un partenariat avec le site "Paris, je te quitte" pour rechercher des investisseurs. "L'idée, c'est de mettre des biens à vendre en avant autrement que sur notre site dédié ou Facebook" explique Laurence Maillard, chargée de mission à l'agence de développement économique de l'Eure. Deux offres de reprises sont pour l'instant proposées, un hôtel-restaurant dans la région de Pont-Audemer et un manoir avec chambres d'hôtes du côté de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Et déjà quatre investisseurs potentiels ont approché Laurence Maillard, "ce sont des gens qui veulent complètement changer de d'activités, ils font le bilan de leur vie, ils ont 45-50 ans et veulent finir leurs jours en proposant une activité touristique" détaille-t-elle.

Plusieurs villes ou territoires sont mis en avant : Les Andelys, Bernay, Évreux, Gisors, Louviers, Pont-Audemer, Verneuil-d'Avre-et-d'Iton et Vernon ou l'agglomération Seine-Eure. Il y a un double objectif dans cette démarche, "faire connaître le département en présentant ses richesses et ses atouts et identifier des personnes candidates au départ" estime pour Aurélie de Cooman, la présidente de Paris, je te quitte.

L'agence de développement touristique de l'Eure veut faire du département non seulement une destination de week-end, mais aussi une destination de vie et développer son attractivité résidentielle. Depuis quelques mois, le directeur de l'agence, Cédric Lemagnent développe une campagne de communication auprès des agences immobilières :

Changer de cadre de vie, une priorité pour les Franciliens

"Paris je te quitte" a réalisé une étude pour mesurer l'impact du confinement sur les projets de départs. Aurélie de Cooman a constaté une augmentation de 42% des Franciliens en recherche de mobilité. Son site internet a vu sa fréquentation presque multipliée par deux entre avant et après le confinement. Premier argument : améliorer la qualité de vie et Aurélie de Cooman a remarqué une augmentation de la raison nature : "59% des Franciliens citent le fait de se rapprocher de la nature comme un moteur pour partir de Paris".

Pour y répondre, le département de l'Eure dispose de nombreux atouts : "la proximité de Paris, la nature, la proximité de la mer, un prix de l'immobilier qui n'est pas du tout le même que celui qu'on connaît à Paris". Mais les Franciliens se sont pas prêts à faire le grand saut sans garantie, comme "des opportunités concrètes en matière d'emploi". Pour y arriver, l’agence de développement touristique travaille main dans la main avec la chambre de commerce et d'industrie. "Il faut une offre complète" explique Cédric Lemagnent "pour des Parisiens qui souhaiteraient s'installer dans le département, pour qu'ils puissent télétravailler". Car depuis l'accélération du télétravail en 2020, la donne a un peu changé, "il faut pouvoir retourner sur Paris très rapidement" tout en ayant l'assurance de trouver dans l'Eure une offre numérique, des écoles et des commerces de proximité pour la vie au quotidien.

